Cristiano Ronaldo ganador del premio al mejor futbolista del Siglo XXI

Cristiano Ronaldo acaba 2020 con un galardón. El delantero de la Juventus fue reconocido este domingo como el mejor jugador del siglo en la gala de los Globe Soccer Awards.

El ‘7’ se impuso a Leo Messi y Mohamed Salah y Ronaldinho Gaúch, los otros tres nominados, para alzarse con uno de los nombramientos más esperados de la gala.

El evento, organizado por el Dubai Sports Council, fue celebrado en Catar, en el exclusivo hotel Armanii. Hasta allí acudió la estrella portuguesa junto a otros premiados y nominados como Piqué, Guardiola, Casillas o Lewandowski.

🏆 Congratulations to 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO on winning the ⁣Globe Soccer Award for the⁣ PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020⁣ 👏#CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #GlobeSoccer pic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020