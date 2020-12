No habrá “agandalle” en vacunación contra Covid-19: Zoé Robledo

El titular del IMSS afirmó que se investigarán todas las denuncias que han surgido en los últimos días sobre irregularidades en la vacunación contra coronavirus.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, advirtió que no se permitirá el “agandalle” de vacunas contra Covid-19, ni que haya personas que se salten la fila en el esquema nacional de vacunación.

En conferencia, Robledo afirmó que se investigarán todas las denuncias que han surgido en los últimos días sobre irregularidades en la vacunación de personas que no forman parte de los cuadros de primeros respondientes, y si se detectan responsables se impondrán sanciones.

“Debemos de garantizar que nadie se salte la fila, que no haya gandallas y que no haya influyentismo. Ya han llegado algunas denuncias y las estamos investigando y que quede claro: Nadie que no sea personal de salud atendiendo Covid-19 en la primera línea debe ser vacunado en esta primera etapa. Nadie incluye a nivel central, nadie incluye y empieza conmigo mismo, con mi familia y con mis más cercanos colaboradores”, sostuvo el titular del IMSS.

Robledo informó que se enviarán cartas a todos los directivos y personal del Seguro Social en los estados para dejarles claro que en esta primera fase de vacunación, sólamente el personal de salud que atiende a pacientes contagiados de coronavirus debe ser considerado como prioritario en el esquema de inoculación establecido.

Respecto a las denuncias de que familiares del director del Centro Médico Adolfo López Mateos, en el Estado de México, fueron vacunados el pasado 24 de diciembre, Robledo enfatizó que ninguna de las fallas en las listas de vacunación son atribuibles al IMSS.

Respecto a los efectos secundarios registrados en personas que han recibido la vacuna, el titular del IMSS informó que menos del 1 por ciento ha presentado una reacción.

Robledo también reportó que 540 trabajadores de la salud de distintos estados del país han llegado a la Zona Metropolitana del Valle de México para reforzar los esquemas de atención de pacientes contagiados con coronavirus, como parte de la denominada Operación Chapultepec.

En Baja California, otra de las entidades con mayor saturación en hospitales Covid, han llegado 66 trabajadores de la salud como refuerzo y 134 se sumarán en los próximos días.