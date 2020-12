AMLO informó que las pensiones para adultos mayores se entregarán por adelantado en enero

“Ya se tienen los recursos autorizados, todos los apoyos, adultos mayores, niños, niñas con discapacidad, todas las becas, a partir de enero”, dijo el presidente de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que a partir de enero se comenzarán a entregar las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, y las becas. También dijo que las pensiones para adultos mayores se entregarán por adelantado.

“Se van a entregar ya los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad a partir de enero, esto es no sólo en Tabasco, no sólo a los damnificados, en el país, se van a empezar ya entregar los apoyos del año próximo, ya se tienen los recursos autorizados, todos los apoyos, adultos mayores, niños, niñas con discapacidad, todas las becas, a partir de enero se tienen recursos.

Estamos cerrando muy bien el año en lo económico, en lo financiero, no tenemos deudas y se está pagando a proveedores, se está pagando a contratistas, estamos cerrando bien en lo financiero.

Entonces, vamos a disponer de recursos desde enero para empezar a dispersar estos fondos para el bienestar”, indicó el mandatario mexicano.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar cuenta con una serie de programas sociales destinados a apoyar poblaciones con rezago económico y marginadas. Familias e individuos pueden solicitar y acceder a estos programas y apoyos mientras cuenten con los requisitos necesarios.

Los programas sociales más grandes que ofrece el gobierno de México son:

Programa Sembrando Vida

El programa, busca atender dos problemáticas: la pobreza rural y la degradación ambiental.

Créditos a la Palabra

El programa busca dar apoyo financiero para microempresas familiares. El gobierno federal entregará un millón de apoyos de 25 mil pesos.

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

El programa busca garantizar que madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian cuenten con recursos para el cuidado y atención de sus hijos e hijas mediante la entrega de un apoyo económico.

Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

El objetivo del programa es contribuir al bienestar de la población adulta mayor a través del otorgamiento de una pensión

no contributiva.

Programa de Blindaje Electoral 2020

La Secretaría de Bienestar y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de prevenir los delitos electorales y fortalecer la cultura de denuncia contra las y los servidores públicos que hagan mal uso de los programas sociales.

Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Este programa apoya a niñas, niños y adolescentes así como jóvenes (0 a 29 años) que tienen discapacidad permanente, y población indígena de 0 a 64 años.

Línea del Bienestar

La Línea del Bienestar 800 63 94 264 (800 MEXICO4) sirve para aclarar cualquier duda respecto a las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad.

Para quienes ya son beneficiarios de algún programa prioritario, este centro de llamadas es una herramienta para estar al tanto del pago de las pensiones, la operación de la Tarjeta para el Bienestar, entre otros temas de interés vinculados al programa del que sea parte.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas; fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas. Antes de marcar, hay que tener a la mano credencial de elector y CURP.