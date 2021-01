Fiestas ilegales: CDMX recibió 593 denuncias por reuniones en las últimas dos semanas del 2020

En la Ciudad de México se registraron 593 denuncias de fiestas durante las dos últimas semanas del 2020.

De acuerdo con información de El Universal, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) recibió 121 quejas el 24 de diciembre, para el 25 fueron 247 denuncias, mientras que por la celebración de Año Nuevo fueron 225 denuncias.

La capital del país se encuentra en rojo en el semáforo epidemiológico desde el 18 de diciembre y la medida continuará hasta el 10 de enero, medida que se implementó por el incremento de hospitalización. Asimismo, el gobierno capitalino solicitó a los ciudadanos evitar realizar fiestas con el fin de evitar contagios por coronavirus.

Las colonias en donde más reportes se registraron en 31 de diciembre fueron: Carmen Serdán, en Coyoacán; Jardín Balbuena, Venustiano Carranza; Paraje el Caballito y Santa Rosa, en Álvaro Obregón, y Carlos Zapata Vela, Iztacalco.

Mientras que para 1 de enero, el mayor número de incidentes se registraron en los siguientes sitios: San Francisco Tlaltenco, Tláhuac; San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón; Acueducto de Guadalupe, en Gustavo A. Madero; Barrio Norte, en Álvaro Obregón, y Constitución de la República, en Gustavo A. Madero.

Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5, mencionó en entrevista con W Radio el 29 de diciembre que “la gente está muy preocupada de que los vecinos realicen fiestas, hemos pasado a números que nunca habíamos visto. El año pasado eran 160 reportes semanales y el promedio de 2,200 denuncias” en las últimas semanas.

En la semana 51, comprendió del 14 al 20 de diciembre, se registraron 9,164 llamadas.

Ante lo registrado, explicó que la mayoría de la población ha atendido al llamado de quedarse en casa y no realizar fiestas o reuniones, pero hay personas que no han atendido el mensaje y el segundo, es que la gente está más atenta, “en situaciones normales podría ocurrir que si un familia escucha una reunión no haría el llamado para hacer la denuncia y ahora sí lo está haciendo”.

En los reportes que se reciben en el C5, en todos los casos, mandan a una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a investigar el caso y de acuerdo al caso se toman las medidas necesarias.

En tanto, de enero a octubre, ante el C5, se reportaron 11,602 fiestas y reuniones, lo cual significó un incremento de 661% en comparación con el mismo periodo del 2019. Una persona puede reportar las reuniones de más de 10 personas.

Reporte de COVID-19 en la CDMX

En la Ciudad de México se registra un acumulado de 335,746 diagnósticos positivos, de los cuales 26,910 corresponden a casos estimados activos y 21,926 defunciones.

En tanto, son 6,225 personas que están hospitalizadas, de las cuales 1,657 se encuentran intubados.

La disponibilidad de camas para hospitalización general es de 1,236 unidades o 21.3% en la capital del país. El IMSS reporta la menor disponibilidad de 54 camas; el ISSSTE, con 72 unidades; SSA, con 315 camas; Sedesa, con 170; hospitales privados con 170 camas; Sedena, con 428 y Pemex, con 16 camas. En el caso de las camas con ventiladores, la disponibilidad es de 19.9% (411 camas).