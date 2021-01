Sheinbaum ve a la CDMX en un “momento difícil” por Covid-19

La CDMX atraviesa una situación difícil por la evolución en la pandemia, explicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la capital del país pasa un momento difícil, debido al coronavirus y la saturación de los hospitales.

En la conferencia de prensa de este 6 de enero Claudia Sheinbaum explicó que el viernes se darán avances del tema pero dejó ver que hay una situación difícil respecto a la pandemia de coronavirus.

Por ende Sheinbaum Pardo llamó a que los empresarios no politicen el tema del coronavirus, y explicó que la decisión que se tome la próxima semana tendrá que ver con la disminución de contactos y entendiendo la situación que vive el empresariado pequeño y medio.

La jefa de gobierno dijo entender la situación de los restaurantes en particular, por lo cual se abrió el programa de apoyo emergente a los trabajadores.

IMSS en CDMX tiene 185 camas disponibles para atender coronavirus, aclara

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró este 5 de enero de 2021 que dispone de 185 camas para atender casos de coronavirus, y no las 2 camas que se habían acusado en un reporte del gobierno de la CDMX.

En un comunicado el IMSS explicó que 183 camas son con ventilador, es decir, para pacientes graves de coronavirus. Y las dos camas enumeradas son para pacientes generales. Sin embargo, las camas de UCI pueden ser usadas para hospitalización general, por lo que la distinción sólo es administrativa.

En promedio, el IMSS mantiene entre 106 y 343 camas listas, según se explicó.