Sería un acto humanitario otorgar indulto a Assange: AMLO

El presidente consideró que en el caso del fundador de Wikileaks se trata de la defensa de sus derechos fundamentales.

Por la situación delicada de salud de Julian Assange, quien no podría soportar más tiempo en la cárcel , su caso es un asunto de defensa de los derechos humanos fundamentales, el principal es el derecho a la vida; y sería un acto humanitario de grandes dimensiones si se le otorga el indulto, por eso la actitud del Gobierno de México, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia matutina, refirió que su administración ya hizo una propuesta para ofrecer asilo político al fundador de Wikileaks y que ahora se están haciendo gestiones con ese propósito.

“Lo que se sabe, aunque todavía no es definitivo, es que el gobierno de Estados Unidos puede apelar al fallo del juzgado de Reino Unido que no concede la extradición. Hay que esperar, sabemos que en el Reino Unido no hay denuncias en contra de Assange de modo que al quedar en firme la resolución de la jueza, tendría que dejarlo en libertad, pero todavía falta ver lo de la apelación”, señaló.

El primer mandatario indicó que estará al pendiente del caso y que su gobierno está dispuesto a ofrecer asilo si así se determina.