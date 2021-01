Gobernador de Oaxaca da positivo por Covid-19

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, anunció este jueves que ha dado positivo por Covid-19, por lo que permanecerá aislado los próximos días a la espera de recuperarse de la enfermedad.

A través de su cuenta, en la red social twitter, escribió: “Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento, desde Oaxaca, a las funciones que como gobernador me corresponden”.

Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden.

— Alejandro Murat (@alejandromurat) January 7, 2021