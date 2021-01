Elba Esther Gordillo gana amparo al SAT

El TFJA determinó que los gastos observados no beneficiaron a Elba Esther Gordillo, sino al SNTE

La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, ganó un amparo contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por lo que no pagará 9 millones 431 mil 418 pesos con 24 centavos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un ejercicio fiscal de 2012.

Durante una sesión virtual, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó nulo el juicio de la sentencia contra Elba Esther Gordillo, conocida como “la maestra”, emitida el 4 de septiembre de 2019.

Elba Esther Gordillo ganó el amparo con siete votos a favor y tres en contra, ponencia presentada por el magistrado Carlos Chaurand Arzate.

Esta resolución se dio luego de que el SAT le otorgó a Elba Esther Gordillo un crédito fiscal por adeudos fiscales, actualizaciones, recargos y multas. Sin embargo, la dependencia podrá reponer el procedimiento de fiscalización.

El TFJA determinó que luego de un análisis los depósitos y gastos observados no contribuyeron al patrimonio de Elba Esther Gordillo, ya que estos fueron gastos que beneficiaron al SNTE.

Elba Esther Gordillo ganó otro juicio al SAT en 2020

En febrero de 2020, la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo y había ganado un juicio al SAT por más de 19 millones 323 mil pesos por ISR por los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

El SAT acusó a Elba Esther Gordillo por no declarar ingresos por 7 millones 883 mil 606 pesos con 65 centavos. El SNTE argumentó que los pagos habían sido reembolsos del sindicato, ya que eran gastos de representación de una partida especial.