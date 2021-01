Una figura del Leeds contó detalles sobre los métodos de trabajo y su relación con Marcelo Bielsa: “Es un mito hecho realidad”

Cada futbolista que cruza caminos con Marcelo Bielsa, suele destacarlo por sobre otros entrenadores que ha tenido en su carrera. El Loco tiene una ética y una metodología de trabajo muy particulares, lo que habitualmente deja una huella en esos jugadores con los que comparte vestuario. Como Rodrigo Moreno, quien convive actualmente con el estratega argentino en el Leeds United.

En una entrevista para MARCA, el atacante de origen brasileño nacionalizado español de 29 años habló sobre sus días en Inglaterra junto al DT rosarino, quien lo trajo como refuerzo en el último mercado de pases proveniente desde el Valencia.

“Es un entrenador muy analítico, que no deja detalle al azar e intenta tener todo bien atado en las distintas situaciones que se dan en los partidos, dependiendo de las características del rival. Es muy exigente, te pide siempre que seas un jugador proactivo tanto ofensiva como defensivamente”, comentó Rodrigo.

Durante su etapa en el Championship y la Premier League, se ha visto a Bielsa hacer sustituciones insospechadas, algo que Rodrigo prefiere no tomar de forma peyorativa: “Marcelo tiene una manera distinta de entender las situaciones del juego. Es bastante común que quite a un jugador en el descanso o en el minuto 25 o que te ponga y luego te saque a los 10′. Son situaciones que quizá no se ven tanto. Lo tomo con naturalidad. Son cosas que hace no por fastidiar sino por el bien del equipo.”

El ex artillero del Benfica se refirió además a los métodos de trabajo del Loco y lo definió como “un mito hecho realidad” porque “tiene una metodología mucho más analítica”. Además, contó detalles sobre las formas que tiene Bielsa para comunicarse con el vestuario del Leeds.

“Marcelo intenta mantener una relación muy profesional con el jugador, no entra en aspectos personales. Es muy directo, trata a todo el mundo con respeto, pero se centra única y exclusivamente en el área deportiva. Él, por ejemplo, en ningún momento me llamó para venir a Leeds, pero sé que estaba detrás cuando Víctor Orta (director deportivo) entró en contacto conmigo. Es un entrenador que mantiene bastante marcada esa distancia con el jugador. Luego, en el día a día, siempre es muy exigente con todos”, explicó.

Y si hay otro aspecto que también distingue al Loco Bielsa, es que suele potenciar mucho a sus dirigidos y los ayuda a mejorar. En el caso de Rodrigo Moreno, cree que ha evolucionado en algunas facetas de su juego para encajar en el modelo de juego del Leeds.

“Marcelo insiste mucho en que nuestro juego se basa en ganar los duelos individuales que se producen dentro del juego colectivo: de un delantero contra un central, por ejemplo. Y en este poco tiempo, he evolucionado mucho en eso. Cuando un jugador no está fino, tanto a nivel defensivo como ofensivo, el equipo lo nota”, comentó.