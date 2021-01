No son tiempos de “declarar la guerra” a los cárteles: AMLO distanció su estrategia a la de sus predecesores

La mañana de este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró un cuartel de la Guardia Nacional en Cotija, Michoacán, donde explicó la estrategia de seguridad que tiene el Gobierno Federal para acabar con la inseguridad del país.

Señaló que se plantean en total 33 cuarteles de la Guardia Nacional, que ya hay 22 terminados y 11 que se concluirán este año, “es muy importante contar con estas instalaciones para albergar a más de 5,000 elementos”.

Explicó que su estrategia para acabar con el tráfico de la droga y los cárteles será diferente a las de otras administraciones gubernamentales que dejaron más violencia en el país. E hizo una referencia contraria a lo que su antecesor, Felipe Calderón, usó como estrategia que fue “declarar la guerra” a los cárteles de droga.

“Ya no es ‘mátalos en caliente’, ya no es declarar la guerra, ni ojo por ojo ni diente por diente, así nos íbamos a quedar chimuelos. Se trata de respeto, garantizar paz y tranquilidad y que todos estemos conscientes que no depende sólo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, sino que depende mucho que haya justicia, trabajo, buenos salarios, que se apoye a los jóvenes, que no se les dé la espalda, que no se vayan con bandas de delincuentes”, detalló.

Dijo que fue a partir del 2019 que se llevó a cabo la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, antes de esa fecha la constitución no permitía que antes los militares participaran en actividades de seguridad pública, “consideramos que no era adecuado y que no se ajustaba a las realidades del país” acotó.

“No se aprovechaban a 400,000 elementos que cuentan con gran profesionalismo, lealtad amor a la patria y no se podía utilizar al estado para garantizar la paz y tranquilidad en el país, por eso fue acertado llevar a cabo esa reforma que fue aprobada de manera unánime por todos los partidos”, abundó.

Asimismo dijo que la estrategia para cada estado será permanente no por “temporadas”.

“Ya no es que vayan por temporadas si se complica la situación y cuando se baje se vayan, como en Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo, Chihuahua, no, ahora ya son coordinaciones territoriales 266 bases operativas para que no estén de un lado a otro, sino para que tengan instalaciones decorosas”.

Hasta el momento se han alistado 100,000 elementos activos en la Guardia Nacional y lo consideró “histórico” para reforzar la seguridad en todos los estados del país.

“En la mejor temporada hubo hasta 40,000 policías, pero no era suficiente. Es por ello la necesidad de redoblar esfuerzos con las fuerzas armadas y ahora con la Guardia Nacional, que en año y medio, ya están formados, es una institución capacitada cada vez más. Del pueblo y para el pueblo, ya se está ganando y tiene el respeto y la admiración del pueblo”, dijo.

Informó que en las encuestas que se están llevando a cabo en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen más del 80% de aceptación y después se ubica la Guardia Nacional con el 70%, “tenemos que acreditar que se trata de una institución para el pueblo que pone orden pero que también respeta los derechos humanos”, resaltó.

“Pueden estar seguros todos los mexicanos que como nunca se están llevando recursos al bienestar del pueblo, ya no es como era antes que se robaban el dinero, a los campesinos, obreros, a todo les está llegando el dinero de manera directa, por eso tenemos confianza que vamos logrando la paz y la tranquilidad”, expresó.

También dio a conocer que en los dos años que lleva su administración se ha avanzado para disminuir de forma considerable la incidencia delictiva en delitos de gran impacto.

“El secuestro se ha reducido en más del 30%, los robos en más del 20%, sólo tenemos el desafío de seguir enfrentando el delito de homicidio que iba al alza cuando llegamos y se controló pero sin dejar de tener mucha presencia en distintas regiones, por eso estamos haciendo esta gira”.

“Hay estados limítrofes como Jalisco, Guanajuato, Colima, el Estado de México que tienen índices muy altos de homicidios, el estado con más homicidios es Colima, tienen que ver con el puerto de Manzanillo, por la entrada de las drogas, los químicos, ese tan dañino que es el fentanilo y que ahora no es sólo la marihuana y amapola, sino los laboratorios que tanto dañan”, externó.

Dijo que en los últimos años se ha disminuido el tráfico de marihuana y amapola y en su lugar ha aumentado el de fentanilo, que ha involucrado a millones de personas que no pueden dejar su adicción y que perjudican a la juventud mexicana.

Puntualizó que por esta razón, se tomó la decisión que todos los puertos de México sean manejados por la Secretaría de Marina, por Ley.

“Otro estado con homicidios es Guanajuato, enfrentamientos entre las bandas y hace que aumente el número de homicidios diarios, incluso llega a representar el 20% de homicidios diarios. Lo tenemos bien analizado, pero no es sólo el análisis sino transformar esa realidad, sabemos bien lo que tiene qué hacerse para alcanzar la paz”, explicó.

Y dijo que es prioritario atender los problemas sociales, y consideró que por eso se origina la desintegración de las familias, “que no tienen la tutela y toman el camino de actividades sociales, fortalecer la integración de la familias, porque son la institución de seguridad social del país”.

“En México, tenemos por costumbre ayudarnos, si le va mal a alguien los demás lo apoyan. En otros países, con todo respeto no es así, en otros países crecen y hasta los mismos padres los orillan a irse, en nuestro país somos familias muy fraternas no queremos que los hijos se vayan”, añadió.

También señaló que con respecto a los adultos mayores en la cultura mexicana se les cuida y respeta.

“En otros países los tienen en asilos y por mucho confort que tengan, en esos sitios no tienen el cuidado y amor que se tienen en una familia, por eso tenemos que fortalecer esas buenas tradiciones”, destacó.