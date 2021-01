Cerca NL de récord de contagios diarios por Covid

Nuevo León se acerca otra vez a números récord en contagios diarios, luego de que se reportaran 831 casos este sábado, continuando con el aumento constante que registra el estado desde hace más de dos semanas.

El mes pasado, después de los cierres comerciales en la entidad, se logró disminuir la incidencia hasta los 505 casos nuevos, pero posteriormente volvió a ir al alza, y así se ha mantenido desde el 19 de diciembre.

Las últimas dos semanas, las cifras fueron de 538 a 831, mientras que las hospitalizaciones también aumentaron de mil 786 el 8 de enero a mil 848, es decir, 63 más.

Además de ser este el número máximo de internamientos en los hospitales nuevoleoneses, también se alcanzó el récord de personas conectadas a un respirador en todo lo que va de la pandemia por covid, con 444, 34 más que el día anterior.

«Aquí pueden observar por qué estoy día y día hasta molesto, me da coraje ver a la gente en la calle y vean cómo están los hospitales, porque no hay dónde atenderlos (a los pacientes). Eso me preocupa enormemente, cuántos nos subieron de ayer a hoy.

«Esto que estamos viendo son las celebraciones de fin de año y navidad, se han ido complicando los pacientes», opinó Manuel de la O, secretario de Salud del Estado en rueda de prensa.

La cifra actual de más casos de covid contabilizados en Nuevo León en un día es de 895, registrada el 7 de diciembre de 2020 y luego de varios días en ascenso; posterior a esa se registró un descenso constante por las restricciones de movilidad.

Sin embargo y a consecuencia de las fiestas decembrinas, señalan las autoridades, el estado está en un periodo de ascenso constante en los contagios.