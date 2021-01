AMLO criticó redes sociales por censura a su homólogo, Donald Trump

Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión que los dueños de las plataformas de redes sociales, como Twitter y Facebook, de bloquear las cuentas de Donald Trump, y dijo, “La Estatua de la Libertad se está poniendo verde de coraje”.

“No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial , por sus alcances, de la censura, como la santa inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales, eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir, porque eso va en contra con la libertad».

Pese a las duras críticas que recibió el mandatario de los Estados Unidos por incitar a la violencia, el clasismo y la difusión de noticias falsas, AMLO ha salido a defender la «libertad de expresión» e hizo una comparación irónica de la libertad en EEUU.

«No sé si ustedes han observado, que desde que tomaron esas decisiones, la Estatua de la Libertad se esta poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío”, expresó el mandatario mexicano.

Por su parte, Trump, durante su visita al muro fronterizo, agradeció a López Obrador, por su cooperación en migración. El Mandatario destacó el programa de “Esperar en México” y la presencia de la Guardia Nacional mexicana para evitar el cruce hacia Estados Unidos.

“Quiero agradecer al gran presidente de México. Es un gran caballero, un amigo mío. El Presidente Obrador es un hombre que realmente sabe lo que pasa. Que ama a su país y también a Estados Unidos.

“Quiero agradecerle por su amistad y por nuestra relación de trabajo”, afirmó el martes Trump desde Alamo, Texas.