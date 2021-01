AMLO aseguró que las aplicaciones escuchan conversaciones privadas y advirtió que lo regulará

Con el auge de las nuevas políticas de privacidad de Whatsapp; el presidente, Andrés Manuel López Obrador, criticó la invasión a la intimidad de los usuarios de las plataformas de redes sociales.

“Está el otro tema, el de la invasión a la intimidad, que cómo es posible que una empresa particular va a saber todo lo que hacemos los seres humanos, nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, nuestras pláticas familiares, nuestras platicas con nuestros amigos; y eso quien lo regula quién lo controla, cuáles son las normas… dónde están los organismos defensores de derechos humanos».

Desde hace años es sabido que la mayoría de plataformas y aplicaciones recaba datos de los usuarios ya sea para ofrecer una mejor publicidad o mejorar la aplicación en sí misma. Dicho sea de paso, algunas de estas aplicaciones no han sido tan transparentes en estos términos, como la misma Whatsapp, que siempre envió datos a la compañía madre: Facebook, sin consentimiento ni aviso de los mismos.

«Me estaban diciendo de que si se tiene un teléfono, y entonces escuchan que nos queremos comparar un par de zapatos, aparece en la pantalla zapatos en oferta».

Las palabras del presidente recuerdan los eventos penosos en años pasados en EEUU donde políticos hicieron varias preguntas a expertos de Twitter, Facebook y otras empresas de comunicaciones donde solo quedó de relieve la ignorancia de estos sobre como funciona la tecnología.

«Sería muy bueno que un día invitemos a un especialista , porque la mayoría de la gente no sabe que los teléfonos son micrófonos, y por qué ocultarlo, por qué no decirlo, que se sepa, y si eso está permitido, si es moral, si es legal, si no es algo atentatorio a la libertad, entonces son buenos temas para la reflexión, para el debate, nosotros aquí en México vamos a atender este asunto».

«Lo que queremos en México es que se garanticen las libertades, cero censura, prohibido prohibir, y yo creo que esto también en otros países, y esto también en otros países se va a revisar”, indicó el mandatario mexicano.

AMLO se mantiene en una política de Total libertad de expresión, sin embargo parece olvidar, callar y censurar a quienes esta libertad de expresión les afecta, como lo es con su «amigo» y homologo Donald Trump, que en reiteradas ocasiones apela a discursos clasistas, elitistas y racistas que no solo afectan el territorio de EEUU.

Cabe recordar que México buscaría obtener la extradición de Julian Assange, uno de los principales opositores de la recabación y espionaje de los gobiernos.