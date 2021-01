ELBA ESTHER Y LOS PERDONES EN LA 4T

El Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, anuló un crédito por 16.1 millones de pesos que el SAT pretendía cobrar a Elba Esther Gordillo.

El Tribunal de Federal de Justicia Administrativa (TFJA), anuló este miércoles 13 de enero, un crédito fiscal que asciende a los 16.1 millones de pesos, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretende cobrar a la exdirigente del magisterio, Elba Esther Gordillo.

La resolución se da luego de que el 7 de enero pasado, el mismo TFJA dictó un amparo similar a favor de Elba Esther Gordillo, con el cual podrá eludir el pago de 9 millones 431 mil 418 pesos con 24 centavos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), por un ejercicio fiscal correspondiente al año 2012.

Durante una sesión pública llevada a cabo la tarde de este miércoles, los magistrados votaron de manera dividida -4 a favor por 3 en contra- a favor de Gordillo, pues consideraron que el SAT no respetó las garantías de audiencia, en el momento de revisar el pago de sus impuestos.

TFJA consideró que no se respetaron garantías de audiencia de Gordillo

Así lo indicaron al recordar que en el mes de octubre de 2015, cuando se impuso el crédito fiscal de 16.1 millones de pesos, la ex dirigente del SNTE estaba privada de su libertad, además de que señalaron que hubo una negativa del sindicato, para entregar información sobre gastos.

Pese a la anulación de la deuda, los magistrados dejaron la puerta abierta para que el SAT tome la decisión durante los siguientes 4 meses, si procede a reiniciar el procedimiento en contra de Elba Esther Gordillo.

Cabe destacar que tanto esta, como la resolución del 7 de enero, están relacionadas con la imputación penal por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, que la hoy extinta Procuraduría General de la República hizo en contra de la ex lideresa sindical, y por la cual fue estuvo en prisión de 2013 a 2018.