Tomás Zerón implicado en caso Ayotzinapa tramita asilo en Israel

Tomás Zerón de Lucio, ex funcionario mexicano buscado en el marco de la pesquisa por la desaparición de 43 estudiantes en 2014 de la Normal Rural “Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, está pidiendo asilo en Israel, donde se encuentra prófugo, informó este jueves el canciller Marcelo Ebrard.

Indicó que Zerón “está tratando de obtener asilo en Israel, esa es la estrategia jurídica que ellos tienen, argumentando que hay una persecución en su contra”.

La solicitud de la defensa del ex funcionario hace que los procedimientos para obtener su extradición “sean más largos”, explicó Ebrard.

El canciller dijo que aunque no existe tratado de extradición entre México e Israel se trabaja en base a un acuerdo de cooperación jurídica y asistencia derivado de pactos internacionales suscritos por ambos países para casos como el de Zerón sobre quien pesan acusaciones de tortura.

“Ambos países estamos obligados a actuar como si hubiese tratado de extradición cuando hay crímenes o delitos de ese orden, de esa naturaleza, que van en contra de los derechos humanos”, subrayó Ebrard.

Zerón huyó de México y es buscado por la Interpol desde junio pasado. Era jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua Procuraduría General (PGR), hoy Fiscalía, a cargo del sonado caso en el que policías coludidos con narcotraficantes agredieron, secuestraron y desparecieron a los jóvenes estudiantes de magisterio.

Es acusado de tortura de algunos sospechosos, desaparición forzada y por malversar unos 55 millones de dólares de fondos públicos mientras era funcionario del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto .