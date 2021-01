AMLO planteará al G20 queja por la censura en Facebook y Twitter a Donald Trump

AMLO comparó a las redes sociales con ‘la Santa Inquisición de nuestros tiempos’

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que planteará ante el G20 su queja por la censura que las plataformas Facebook y Twitter impusieron en contra del todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su conferencia mañanera, el mandatario dijo que la censura impuesta por las plataformas tecnológicas como Facebook y Twitter, supone que una empresa privada pueda determinar restricciones sobre la libertad de expresión.

Aseguró que el descontento por las medidas es compartido por países como Francia y Alemania, por lo que el tema de las redes sociales debe abordarse bajo un enfoque serio por parte de los gobiernos del mundo.

“No puede haber un organismo particular, considero, en ninguna nación, de ningún Estado nacional, que se convierta en un órgano de censura, la libertad debe garantizarse”, señaló el mandatario.

“Sí, no deben usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión. No debe ser usado de excusa. Hay que garantizar la libertad, no a la censura”, agregó López Obrador.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseveró que hay un desacuerdo mundial respecto al tema y que la propuesta del presidente de México al G20 será que una empresa particular no debe determinar quién tiene derecho a expresarse y quién no.

“Hay un desacuerdo mundial sobre el tema, es lo que podría decir yo el día de hoy. Entonces, el presidente el día de hoy ha dicho, bueno, veamos cuál es la propuesta, qué se propone”, abundó el canciller.

“En esencia, no se admite que una empresa o grupo de empresas puedan determinar quién tiene derecho y quién no”, explicó Ebrard Casaubón, quien dijo que el Gobierno Federal ya ha tenido comunicación con demás países que comparten la misma opinión en torno a la censura en redes sociales.

Hay que recordar que este miércoles 13 de noviembre, López Obrador planteó crear una red social nacional para evitar que haya censura contra los ciudadanos, además de que instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y otras instituciones de su Gobierno desarrollar una plataforma en la que se pueda garantizar la libertad de comunicación en México.