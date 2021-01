“Lo vamos a subir al ‘Face’ mientras no nos censuren”: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió, en sus redes sociales, un video donde habla con los beneficiarios del Programa Sembrando Vida en Petatlán, Guerrero. En el material de 9 minutos, el mandatario López Obrador reafirmó su compromiso con programas que apoyen al pueblo y, aseguró, usará los medios digitales para promoverlos sin que alguien lo censure. “Vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face, me dicen que sean breves, que sean cortos”, aclaró Obrador.

“Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman. Lo vamos a subir al ‘Face’ mientras no nos censuren”, fueron las palabras con las que el presidente cerró su mensaje sobre la evaluación del programa que ayuda al desarrollo campesino de México. Acompañado del gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, el presidente municipal de Petatlán y beneficiarios del programa realizó un recorrido grabado en un campo productor de fertilizantes.

En ocasiones anteriores, López Obrador ha hablado sobre el tema de la censura. Ha mostrado su rechazo y argumentado que afecta al ejercicio político del pueblo, del país y del resto del mundo. AMLO señaló que no le gusta la idea de que a alguien le quiten el derecho de expresarse por medio de las plataformas digitales. El mandatario de México pidió respeto antes que censura para cualquier persona que comparta una idea o comentario conflictivo en redes sociales, esto en relación con el problema de Donald Trump.

En una de sus conferencias matutinas comentó que el tema de la censura está de “moda” y que algunos funcionarios quieren seguir con la tendencia y limitar su derecho de expresión. Este argumento corresponde a las acciones que sufrió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quién le suspendieron las cuentas en Twitter y Facebook por propagar discursos conflictivos que promovieron la irrupción violenta en el Capitolio. Ahora México vivirá unas elecciones y el presidente defendió su derecho de expresión durante este periodo.

El pasado 12 de enero, en su conferencia matutina el presidente dijo: “Como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quiere limitar. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación?, ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho de manifestación?”, expresó en torno a la idea de suspender las mañaneras para dar el espacio a la jornada electoral de 2021.

Con la llegada de las próximas elecciones federales en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó que las conferencias matutinas de presidencia no sean trasmitidas en su totalidad en todo el país durante el periodo de campaña. La indicación responde al objetivo de garantizar una equidad de propuestas políticas en la contienda.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, argumentó que de acuerdo con los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las “mañaneras” son propaganda gubernamental, en la Constitución Política se prohíbe la difusión de mensajes de este tipo durante las campañas electorales por ser una promoción de los actos del gobierno.

El presidente mexicano defendió sus conferencias como espacios de información pública, incluso, aclaró, de ser necesario llegaría a instancias jurídicas para continuar su programa. El 15 de enero el Partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena) interpuso una denuncia contra Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama por exhibir información y prejuzgar sobre las conferencias de AMLO. Sergio Gutiérrez Luna, diputado y representante de Morena ante el INE, fue el encargado de presentar la denuncia.