Enojo, sospechas y sorpresa: así reaccionaron los diarios del mundo a la escandalosa exoneración de Cienfuegos en México

Tras la noticia de que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR), las autoridades estadounidenses, al igual que medios como el New York Times, el Washington Post y The Guardian, entre otros, reaccionaron con reclamos luego de que los cargos en contra del funcionario fueron suspendidos en dicho país para que enfrentara la justicia en México.

Cuando se supo de la captura del General Cienfuegos en Los Ángeles, California, y de los cargos en su contra fundamentados en un investigación realizada por la Drug Enforcement Administration (DEA), las autoridades mexicanas expresaron su molestia con el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) debido a que no les fue notificada la investigación ni el arresto con antelación.

Para sanear la relación, los EEUU suspendieron los cargos en contra de Cienfuegos y este regresó a México como un hombre libre para, supuestamente, enfrentar las acusaciones en su contra por autoridades de su país. Sin embargo, la FGR concluyó que las acusaciones en contra de Cienfuegos eran infundadas, y que no había evidencia que ligara al ex Secretario de la Defensa Nacional con los crímenes que se le imputaban, entre los que destacaba la presunta colaboración con organizaciones criminales mexicanas para facilitarles sus operaciones en detrimento de otros cárteles.

Además, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hizo declaraciones en las que acusaba a las autoridades estadounidenses de haber levantado cargos en contra de Cienfuegos sin suficiente sustento. La FGR incluso liberó los documentos que le proporcionaron las autoridades estadounidenses sobre la investigación en contra de Cienfuegos.

La actitud de la fiscalía y las declaraciones del presidente, llevaron a que el departamento de justicia de los EEUU se posicionara al respecto, expresando su descontento por la manera en que se ha tratado el caso por las autoridades mexicanas y el mismo presidente.