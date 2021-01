PAN pidió vigilar a los siervos de la nación: “Hacen campaña electoral con la vacuna” contra COVID-19

“Las personas servidoras de la nación son parte de la Brigada Correcaminos y está considerado que sean vacunadas. No es una anomalía, no es un abuso, es parte de lo que está planeado”, indicó el funcionario, luego de que las críticas por la aplicación de dosis a varios de los delegados encargados de la estrategia en diversas entidades.

