ERUVIEL ÁVILA Y OSORIO CHONG; LOS VERDADEROS OBJETIVOS DE LA DEA

Juan Francisco Patrón Sánchez, narcotraficante de Sinaloa, identificado como “Thor” o “Spartacus”, en un párrafo del expediente de la DEA aseguró “(abarcaremos) todo el Estado de México. Nos está pidiendo Eruviel Ávila. El gober”.

En medio de las acusaciones que se han realizado en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por presuntamente recibir sobornos de la delincuencia organizada y permitir su operatividad, salieron a relucir otros nombres, como Eruviel Ávila Villegas, ex gobernador del Estado de México y actualmente senador por el PRI; y Miguel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación.

Pues si bien no se tiene en claro si el denominado ‘Padrino’ sea el ex secretario de la Sedena, quien presuntamente mantenía una relación de encubrimiento con el grupo delictivo de Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el “H2”, en los mensajes contenidos en la carpeta de investigación judicial que Estados Unidos envió a México, se mencionan los nombres de Quirino Ordaz, actual gobernador de Sinaloa, y Eruviel Ávila, quienes supuestamente sabrían de la operatividad de estos grupos delincuenciales, y en el caso del mexiquense habría aceptado.

Las transcripciones captadas por la DEA exhiben una conversación del 24 de noviembre del 2016, entre “Thor”, quien menciona: “Eso del Estado de México sí me interesa machín. El DF es mucho desmadre, pero el Estado es más tranquilo”.

Tres días después, el 27 de noviembre de 2016, “Thor”, involucra a Eruviel Ávila con presunta protección a narcos.

De acuerdo con las relatorías de conversaciones otorgadas por narcotraficantes, estos aseguran que el exmandatario mexiquense se habría aproximado a Juan Francisco Patrón Sánchez, para detener el clima de inseguridad en la entidad y tomar el control de la venta de drogas.

Entre los documentos en poder de la Administración para el Control de Drogas (DEA), se encuentra una transcripción del chat, que data de septiembre de 2016, en el que Ávila habría ofrecido protección a delincuentes a “Thor”.

LOS OTROS EXPEDIENTES

Existe una carpeta de investigación, la FED/SEIDO/UEUTA-NAY/0000821/2020, en la cual se indica que se investigaba al General Cienfuegos por el delito de delincuencia organizada.

En la descripción del asunto, la Fiscalía General de la República (FGR) hace referencia a la indagatoria que se realizó en Estados Unidos contra el general.

El informe incluye un segmento de 226 páginas con todas las páginas tachadas, seguido poco después por otro segmento de 275 páginas de páginas tachadas. Todos los nombres e imágenes fueron tachados.

En el informe de la FGR indica que se le solicitó al Ejército que investigara si las acusaciones contra Salvador Cienfuegos eran creíbles.

Uno de los pocos documentos legibles es un informe de un oficial de comunicaciones del ejército que dijo que no se le había asignado oficialmente ninguna BlackBerry del Ejército al ex secretario de la Defensa Nacional, ni a nadie más.

El archivo de 751 páginas que las autoridades estadounidenses compartieron con México consiste principalmente en intercambios de mensajería BlackBerry interceptados entre traficantes que describen tratos con una persona a la que identifican como Cienfuegos, a menudo refiriéndose a él por el apodo de “El Padrino”.

La FGR concluyó el jueves que Cienfuegos “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades estadounidenses y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.

Luego de que ayer la SRE publicó el expediente de la DEA contra Cienfuegos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber violado el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambos países por dar a conocer información confidencial.