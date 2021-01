Ricardo Anaya Cortés anunció que buscará ser candidato presidencial en el 2024

“Agradezco la invitación para ser Diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores!”, dijo Anaya Cortés en un video compartido en sus redes sociales.

“La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país, no a estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente; y llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial”, expuso Anaya Cortés.

“Estoy convencido de que otros seis años con un Gobierno de Morena terminarían por destruir a México, afectando irremediablemente la vida de millones de personas y eso no lo debemos, no lo podemos permitir. Trabajaré con mucha pasión y sin ninguna obsesión, y con toda la disposición para hacer equipo con quienes tengan el mismo objetivo desde la oposición, porque primero está México y después cualquier otro proyecto personal”, agregó.

Anaya dijo que en esta primera etapa va a visitar mil municipios del país, atendiendo cuidadosamente las recomendaciones sanitarias, con sana distancia, en áreas ventiladas, usando el cubre bocas siempre que esté indicado.

“El principal objetivo de mi recorrido por todo México es escuchar. Escuchar los problemas, escuchar las necesidades, escuchar los anhelos y los sueños de la gente. Se trata de escuchar para de veras sentir y vivir los problemas como propios y encontrarles soluciones”, dijo.

“Vivimos tiempos muy difíciles, pero vamos a salir adelante. Vamos a superar esta etapa oscura, y la luz de la felicidad volverá a brillar más intensa que nunca. Vendrán tiempos mejores”, añadió.

Ricardo Anaya Cortés fue duramente atacado por el Gobierno de Peña Nieto por un escándalo, nunca aclarado a satisfacción ni por él ni por las autoridades, por presunto lavado de dinero.

El político fue vinculado con una supuesta operación de triangulación de recursos en la compra de un predio. En febrero de 2018 acudió a las oficinas de la SEIDO, junto con Diego Fernández de Cevallos y otros panistas, para exigir que se le dijera si había una investigación en curso . Luego publicó un video en el que justificaba su participación en la operación de la nave industrial.

Ricardo Anaya, candidato del derechista Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo en las elecciones el 22.27 por ciento de los votos, superado ampliamente por el 53.19 por ciento de López Obrador, del partido izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).