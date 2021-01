DEA IRRESPONSABLE, SIN ÉTICA Y POCO PROFESIONAL EN CASO CIENFUEGOS: AMLO

La Fiscalía General de la República (FGR) publicó la noche del sábado el expediente público completo con el que determinó exonerar al general Salvador Cienfuegos, exjefe del Ejército mexicano, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la Administración de Control de Drogas, conocida como DEA, fue irresponsable, poco ética, muy poco profesional en la investigación que hizo al General Salvador Cienfuegos Zepeda, y señaló que se le acusó sin sustento.

López Obrador aseguró que “los conservadores” y los “representantes de las agencias” en México son los que critican la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar a quien fuera el Secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto.

“Empiezan de todas maneras los conservadores, periodistas, expertos, a decir que se borraron cosas. Sí, en el expediente de la Fiscalía, porque están obligados a hacerlo por la situación legal. Pero en el caso de nosotros, no. Nada más para que la gente sepa. ¿Quieren saber cómo armó la DEA el expediente del General? Ahí está en las redes”.

“No pensemos que son infalibles los encargados de esas agencias o que son perfectos en su actuación los gobiernos extranjeros y que todo lo malo tiene que ver con nosotros. Sí ha habido excesos, autoritarismo, corrupción, pero estamos en una etapa nueva”, se defendió.

Respecto a si hacer público el expediente sobre Salvador Cienfuegos, enviado por la DEA, sostuvo que no pone en riesgo la relación con Estados Unidos. “Esto no afecta las relaciones, son buenas las relaciones, con el gobierno actual y con el gobierno que inicia esta semana”.

Sin embargo, ante los reclamos del gobierno estadounidense, insistió que no se puede realizar una indagatoria con “tanta irresponsabilidad”. “Yo pienso que hay bastante comprensión de parte del gobierno estadounidense de parte de este asunto, ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno (…) no es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin ningún sustento y que nos quedemos callados”, puntualizó.

A través de su sitio web oficial, la FGR publicó el documento de más de 700 páginas, que consta de dos tomos y 12 anexos, aunque varias partes se encuentran tachadas.

Del mismo modo, se puede ver la referencia sobre los mensajes interceptados por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales fueron revelados el viernes en el documento que hizo público la cancillería mexicana, aunque las conclusiones están tachadas en negro.

El sábado, el Gobierno de Estados Unidos expresó su “profunda decepción” por la exoneración de Cienfuegos y acusó a México de violar un tratado al divulgar información que le había compartido de manera confidencial.