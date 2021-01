HBO Max estaría preparando una serie de “Harry Potter”

HBO Max está preparando una serie live-action sobre el universo de fantasía de “Harry Potter” que sería la primera incursión televisiva de la célebre saga sobre el niño mago. Si bien aún no hay nada asegurado, desde el sitio especializado The Hollywood Reporter afirma que la nueva plataforma de streaming de WarnerMedia está contemplando opciones para seguir expandiendo la franquicia basada en los libros de J. K. Rowling.

La citada publicación aseguró que este proyecto está dando todavía sus primeros pasos y que la plataforma digital se encuentra explorando aún qué rumbo podría tomar esta serie. Por ahora no se ha dado a conocer ningún nombre de los guionistas que podrían estar detrás del desembarco de “Harry Potter” en la pantalla chica.

De “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” (2001) a “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2” (2011), las ocho adaptaciones de las novelas de J.K. Rowling al cine, que protagonizó Daniel Radcliffe, componen una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Así que el paso de HBO Max de preparar una serie sobre “Harry Potter” parece un movimiento lógico para continuar explotando estas historias en el panorama audiovisual.

La saga cinematográfica, que lanzó a la fama a Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, recaudó más de USD 7 mil millones en todo el mundo

En el cine, el mundo de “Harry Potter” se extendió más allá de la trama central con las películas de “Fantasy Beasts”: “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016) y “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018). El año próximo que viene está previsto que se estrene la tercera parte de la franquicia, de nuevo con Eddie Redmayne al frente del reparto y sin Johnny Depp que fue despedido y reemplazado por Mads Mikkelsen.

Warner Bros. tiene previsto dos nuevas entregas más de “Fantastic Beasts”, según THR.

Para HBO Max, que es la gran apuesta de WarnerMedia en el mundo del streaming, el proyecto televisivo sobre “Harry Potter” prolongaría su táctica de seguir exprimiendo viejos éxitos, ya sea con nuevas entregas -como las continuaciones de “Game of Thrones” o “Sex and the City”- o apelando a la nostalgia con programas especiales como la inminente reunión de “Friends” que todavía no tiene fecha de estreno ni de rodaje debido a la pandemia de coronavirus que suspendió varias producciones.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los ejecutivos de HBO Max estarían dedicados a hablar con guionistas para ver cómo podrían concretar una nueva serie en el mundo de “Harry Potter” para potenciar el catálogo de su plataforma.

En ese sentido, THR indicó que los ejecutivos del servicio digital han tenido “múltiples conversaciones con posibles escritores”, pero en esas instancias solo se habrían discutido ideas generales y por ahora todo está en un terreno exploratorio muy temprano.

Por otra parte, como aún no hay una idea definitiva, se desconoce qué aspecto o parte de la historia de este mundo podría abarcar la potencial serie.