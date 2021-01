“No se consultarán los derechos de las mujeres sino la tipología Penal del Aborto”, dice Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación expuso que la consulta será sobre un tipo penal en específico.

Tras el dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sería puesto a consulta el tema del aborto en México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aclaró que lo que se consultará será el tipo penal específico que debería de establecerse. “Los derechos no están a consulta”, afirmó este miércoles.

Durante la conferencia matutina que encabeza la funcionaria ante la ausencia del presidente, se trató el tema sobre la violencia de género, por lo que uno de los temas que surgió fue la posibilidad de que en México se despenalice la interrupción del embarazo, como ocurrió ya en Argentina.

Sánchez Cordero reiteró su postura, a favor de esta decisión, sin embargo, indicó que el gobierno tenía que analizarlo. Lo que sí, es que aclaró que no le postura no es sobre la consulta de derechos. “Son los tipos penales, la tipología penal lo que se va a consultar. Es consultar criminalización o no. Se trata de que las mujeres decidan, a través de sus representantes, no sobre los derechos sino sobre un tipo penal específico”.

En otros temas, también se dio a conocer que el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) ha contado con un presupuesto de 124 millones de pesos para el programa de Estrategia de Mujeres Constructoras de, el cual se ha aplicado en 200 municipios de 26 estados del país. Las funciones han sido prevenir la violencia de género y la violencia feminicida, atender la violencia de género y acciones encaminadas a la reducción del rezago judicial.

Un detalle llamó la atención, ya que al iniciar la sesión de preguntas y respuestas, la funcionaria pidió la participación de los periódicos Reforma y El Universal, a quienes considera los “diarios más importantes”.