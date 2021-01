La orden de arresto contra Castillejos golpea a Arturo Zaldívar y sus nexos con la 4T

El titular de la corte tiene múltiples acuerdos con el ex consejero jurídico de Peña.

La orden de aprehensión emitida contra el ex consejero jurídico Humberto Castillejos, es un golpe frontal a Arturo Zaldívar, titular de la Suprema Corte y muy cercano a quien en este momento se encuentra en la clandestinidad, junto a Alberto Bazbaz y Elías Beltrán.

Castillejos, ligado a Enrique Peña Nieto, fue quien consiguió los votos en el Senado para que Zaldívar llegara a la Corte. Un trabajo desde ya retribuido, a pesar de que en su discurso público Zaldívar se dedique a criticar el influyentismo y los manejos habituales de la política.

En el staff de Zaldívar hay abogados ligados a Castillejos y la comunicación de la Corte está digitada por ex asesores de la presidencia de Peña que llegaron por su recomendación.

Castillejos ganó terreno en el equipo de Peña Nieto cuando Luis Videgaray llegó a la Cancillería y se enfocó en la relación con Estados Unidos. Ahí fue cuando Castillejos comenzó a involucrarse en política y hasta en temas electorales, desde ya, con un final por demás olvidable si se considera lo ocurrido en 2018.

Ya en la 4T, Castillejos es el artífice de ese ducto discreto pero constante entre Zaldívar y hombres importantes del sexenio anterior como Raúl Cervantes (su primo) y Eduardo Medina Mora (su ex jefe). Medina Mora dejó la Corte ante acusaciones de supuesta corrupción y ya nada más se volvió a hablar de su figura.

Para Zaldívar es muy incómoda la inminente detención de su amigo porque esta pone a prueba sus múltiples acuerdos con el Gobierno actual.