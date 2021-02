AMLO continúa con cuadro “bastante leve” de COVID-19 informaron autoridades sanitarias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue con un cuadro “bastante leve” de COVID-19, informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud durante la conferencia vespertina de este sábado.

“Sobre el estado de salud del ciudadano presidente de la República, continuamos afortunadamente con un cuadro bastante leve”, indicó Cortés Alcalá.

Aseveró que el mandatario mexicano tiene mucha “tranquilidad, alegría y esperanza”.

“Es un hombre que ayer se presentó públicamente él mismo en un video, que publicó en sus redes y aquí pusimos en esta conferencia de prensa el día de ayer, un hombre que está presentando un cuadro leve. Y pues mucha tranquilidad, alegría y esperanza de recuperarse. Ya prácticamente mañana se cumple la mitad de su periodo de aislamiento, sí, continúa con el mismo cuadro leve.

Este domingo se cumple una semana desde que el presidente López Obrador, quien se encuentra aislado en Palacio Nacional, anunció su contagio por COVID-19

Hay que recordar que son 14 días, 14 días desde el inicio del cuadro clínico, 14 días de aislamiento, mismo periodo que deberían de cumplir también sus contactos de los casos que presenten un resultado positivo.

López Obrador reapareció en un video este viernes, en el quinto día de su contagio por COVID-19, y con ello atajó rumores sobre su estado de salud.

El viernes pasado López Obrador reapareció en un video tras anunciar su contagio de COVID-19 el pasado 24 de enero. Desde Palacio Nacional y un tanto agitado, el mandatario mencionó que sigue pendiente de los asuntos públicos, así como de atender la pandemia, por lo cual, su gobierno ha trabajado en obtener vacunas.

“Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido”, fue el mensaje con que acompañó una grabación de 13 minutos.

López Obrador no había sido visto desde el pasado lunes 25, cuando publicó una fotografía en su oficina tras reunirse de manera virtual con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien pactó la compra de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

Con una gabardina negra, vestido de traje y recorriendo los interiores de Palacio Nacional (donde mantiene su aislamiento), López Obrador dijo que procura que siga la misma estrategia contra la pandemia, además de fortalecerla y que a nadie le falte una cama, médicos, equipos, enfermeras ni medicamentos, en los hospitales COVID.

“Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa. Eso sí, he estado trabajando”, indicó.

Durante los últimos cuatro días, su vocero y personal del gabinete respondían que el presidente se encontraba sin mayores complicaciones, pero sin que el jefe del Ejecutivo se hubiera mostrado ante el público, habitual a compartir su actividades en redes sociales.

Sobre su encuentro con Putin, comentó, el presidente ruso se mostró fraterno y ofreció el envío de vacunas, de las cuales llegarán 200 mil dosis la próxima semana. Adelantó que México también contará con 870 mil dosis de AstraZeneca provenientes de la India y que llegarán el próximo mes de febrero. Estas últimas son extra al convenio que ya existe con la farmacéutica y que se están envasando en el país en colaboración con Argentina.

“Hablé con el CEO, el gerente de Pfizer, se portó muy bien y se comprometieron a adelantarnos las entregas, porque se habían suspendido y es muy probable que a partir del día 10 de febrero se reinicien las entregas, ahí van a ser como un millón 500 mil dosis”, agregó. Dijo también, que a esto se sumarán las vacunas de Cansino, provenientes de China.

México registró 1.495 nuevas muertes y 15.337 casos por la covid-19 en las últimas 24 horas, para contabilizar un total de 158.074 decesos y 1.857.230 contagios confirmados, informó este sábado su Secretaría (ministerio) de Salud.

Según datos aportados por Cortés, hay una ocupación media del 58 % de camas generales en los hospitales mexicanos que atienden a pacientes con covid-19, entre los que resaltan Ciudad de México, con un 88 % de saturación, Estado de México con el 84 % y Puebla con un 80%.

En las camas intensivas o con ventilador hay una ocupación nacional del 53 %, con Ciudad de México también a la cabeza con un 82 % de saturación, Estado de México con el 76 % y Nuevo León con el 71 %.

De los 32 estados de México, 13 seguirán la próxima semana en semáforo epidemiológico rojo por alerta máxima de contagio, 17 en naranja por riesgo alto y 2 en amarillo.

Ricardo Cortés también informó de que hoy se aplicaron en su país 8.090 vacunas de Pfizer y BioNTech, así como que del total de 766.350 dosis recibidas se han aplicado 670.307, y que entre el personal sanitario son ya 39.009 quienes han recibido ambas dosis necesarias.