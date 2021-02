La UE condenó las detenciones masivas durante las manifestaciones en apoyo a Navalny en Rusia

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, aseguró en Twitter que deplora “las detenciones masivas” y el “uso desproporcionado de la fuerza” en las manifestaciones de este domingo en Rusia para exigir la liberación del opositor Alexéi Navalny.

La policía rusa efectuó más de 4.400 arrestos, según la oenegé especializada en el seguimiento de protestas OVD-Info, y bloqueó el centro de varias ciudades del país, entre ellas Moscú, durante las manifestaciones en más de 140 ciudades de todo el país.

“Las personas deben poder ejercer su derecho a manifestarse sin temor a la represión. Rusia debe cumplir con sus compromisos internacionales”, dijo Borrel.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 31, 2021