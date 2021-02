Restauranteros piden a Sheinbaum que acuda a mesa de negociación

Organizaciones de restauranteros de la Ciudad de México, pidieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que participe en la próxima mesa de negociación, el miércoles 3 de febrero, toda vez que el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real, no podrá participar pues está convaleciendo por covid.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la Asociación de Directores de Cadenas Restauranteras (DICARES) expresaron que a las mesas están asistiendo integrantes del gobierno capitalino “que no tienen ningún poder de decisión…y no están interesados en escuchar propuestas distintas a las suyas”.

A través de un comunicado expresaron que esto quedó demostrado el viernes pasado en la videoconferencia de la jefa de gobierno, en la que “una vez más, no se tomaron en cuenta las propuestas que ha hecho la industria para revertir la crisis que viven miles de familias que dependen de este sector”.

Las organizaciones de restauranteros plantearon a la opinión pública que “si bien en una primera mesa se llegó a un acuerdo condicionado de abrir en terrazas y espacios abiertos con servicio hasta las 18 horas, la industria ha insistido que aún con esta medida el 40 por ciento de los establecimientos en la capital no han podido abrir, impactando en la economía de miles de familias”.

Y expusieron que los restaurantes que abrieron obtienen sólo entre el 30 y el 35 por ciento de las ganancias, que percibían antes de la pandemia, y eso no les alcanza para seguir operando.

Y recordaron que el mismo Gobierno de la Ciudad de México “había propuesto un esquema de cuatro fases para un regreso gradual de restaurantes en semáforo rojo. La primera utilizando sólo mesas al exterior; la segunda con una ampliación de horario hasta las 22:00 horas; la tercera con aforo restringido al interior y exterior de los restaurantes y finalmente una cuarta muy similar a las condiciones que se tenían previamente en el semáforo naranja”, pero no se ha avanzado ni siquiera a la segunda fase.