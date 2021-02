De olvidos y otras estupideces

Por Luis Pinal Da Silva

Algo no está bien cuando las autoridades insisten en asegurar que todo está bien.

Algo no funciona cuando quienes gobiernan se empeñan en denostar el ayer para ocultar los errores del hoy y la tragedia del mañana.

Algo no es sano cuando hay quien insiste en asegurar que no se equivoca, a pesar de que los muertos se acumulan y la desesperación va en sentido proporcional al deterioro económico de un país que, se dice, va en camino a una transformación.

Cuando se dice que de enero al 31 de agosto de 2020 en México se registraron 108 mil 658 defunciones por SARS-CoV-2, cuando en aquella fecha la cifra oficial fue 75 mil, es decir, una diferencia de 33 mil 658 muertes, el 45 por ciento, evidentemente que las dudas crecen exponencialmente a la cara dura de Hugo López-Gatell Ramírez.

Y le guste o no al señoritingo de la 4T, el coronavirus es la segunda causa de muerte en México, después de las enfermedades del corazón. Las siguientes son: Diabetes, tumores malignos, influenza y neumonía, enfermedades del hígado y cerebrovasculares; homicidios, accidentes y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.

Según el reporte del INEGI, entre enero y agosto de 2020 en México se registraron 683 mil 823 defunciones, 184 mil 39 más que en el mismo período de 2019 y fue el COVID.

Y ahora, es momento de contrastar: al 31 de agosto del 2020, el país llevaba 75 mil muertos y ahora, a casi cinco meses, se ha duplicado la cifra que con 159 mil 100 defunciones totales y en la tabla mundial desplazamos a la India como el tercer país con el mayor número de defunciones.

¿Qué dirá el señor López-Gatell? ¿Cuándo tendrá la vergüenza para hacerse a un lado? ¿Por qué razón se sostiene a un mequetrefe que no sirve?