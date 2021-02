Murió Christopher Plummer a los 91 años de edad

Christopher Plummer, quien protagonizó «The Sound of Music» y ganó un premio Oscar por su interpretación en «Beginners», falleció este viernes en su casa, así lo dio a conocer hace unos minutos su representante.

La noticia de su muerte de Plummer también la comunicó Lou Pitt, quien por años fue su amigo y su manager. Aseguró que el reconocido actor murió en casa acompañado de su esposa Elaine Taylor.

“Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente sus raíces canadienses. A través de su arte y su humanidad tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones futuras” dijo su amigo y representante Lou Pitt.

A lo largo de más de 50 años de trayectoria, Plummer trabajó en proyectos tan variados como la película “The Girl With the Dragon Tattoo”, la cinta animada “Up”, en la que hizo la voz del villano, y la obra de Broadway “Inherit the Wind”, como un astuto abogado.