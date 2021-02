‘Estoy muy confiado’, destaca ‘El Tuca’ Ferretti

Dándole la vuelta a lo ocurrido contra el Ulsan Hyundai, en el conjunto de Tigres ya están totalmente listos para enfrentarse al Palmeiras por las semifinales del Mundial de Clubes, situación que para Ricardo Tuca Ferretti no representa nada nuevo el medirse a un rival brasileño.

«El equipo está totalmente empapado, enterado, de lo que es el equipo Palmeiras, de la forma del futbol brasileño. No creo que no haya nada que no sepamos. Estoy muy confiado en lo que tenemos nosotros, en la capacidad para buscar contrarrestar y saber imponer el futbol que pretendemos.

Tenemos que darle vuelta a la página de lo que pasó con el equipo coreano y lo que vamos a enfrentar con el equipo brasileño, pues no es nada extraño para nosotros, tuvimos una participación en la cual llegamos a una final contra River, enfrentamos al Inter de Porto Alegre, y es algo similar a lo que enfrentamos mañana», comentó.

Confirmó tener plantel completo para el juego del domingo, por ahora tanto Javier Aquino y Carlos González están a disposición.

«Del plantel pues básicamente todos están a disposición, Aquino también, bastante bien, no tuvo ningún problema. Tal vez hasta me aceleré un poco en hacer el camino, pero todos están al 100 por ciento para ser tomados en cuenta, mañana al mediodía tomaré la decisión del once inicial», añadió.