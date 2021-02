Iron Maiden y Foo Fighters encabezan lista de candidatos al Salón de la Fama del Rock

Este miércoles se dieron a conocer los nuevos nominados para pertenecer al Salón de la Fama del Rock & Roll en el que se reconoce a los artistas que han aportado más a este género musical, para este 2021 la lista es encabezada por bandas como Foo Fighters, Iron Maiden, Tina Turner y hasta Jay-Z.

Uno de los grandes favoritos para ingresar es el grupo británico de heavy metal Iron Maiden. Su trayectoria data desde 1975 para lanzar en 1980 su álbum homónimo.

Dave Grohl podría hacer historia este año. El líder, guitarrista, compositor y vocalista de Foo Fighters podría ingresar por segunda ocasión al Salón del Rock, pues ya está contemplado allí como baterista de la banda de grounge Nirvana. Foo Fighters es una banda de rock que se mantiene activa, y ha aportado grandes temas al rock, como Everlong, Best of You, The Pretender y este año lanzó el álbum Medicine At Midnight.

Si deseas apoyar a alguno, tienes que ingresar a la página del Salón de la Fama del Rock and Roll y votar por hasta cinco artistas todos los días, desde ahora y hasta el próximo 30 de abril de 2021.