Familiares de funcionarios de la CDMX fallecidos por Covid-19 exigen plazas a Sheinbaum

Familiares de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México que han fallecido por el Covid-19, exigen a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, cumpla con su promesa de otorgarles las plazas, como se comprometió desde julio pasado.

Los manifestantes acusaron a la titular de la Dirección General de Administración y Personal del Gobierno capitalino, Jimena Jacinta García Ramírez, de no resolverles nada y cada día se les complica la vida, “porque no tenemos ni para comer”, denunciaron.

Advirtieron que de no obtener pronta respuesta, en los próximos días cerrarán la vialidad frente al número 77 de Fray Servando, hasta que la jefa de Gobierno cumpla con su palabra.

En un plantón efectuado afuera de dichas oficinas, sostuvieron que algunos de ellos llevan por lo menos seis meses en espera de que sean recibidos por personal de esa dirección, pues dicen contar con toda la documentación que establece el acuerdo que anunció Sheinbaum Pardo.

Dicha circular, fechada el 15 de julio del 2020, señala que a quien aspire a heredar una plaza deberá acreditar el parentesco directo con estos documentos: acta de matrimonio o de concubinato; acta de nacimiento del trabajador fallecido y de nacimiento o adopción del interesado; y los aspirantes a la plaza deberán contar, al momento de la defunción, con mínimo 16 años y máximo 45.

Recordaron que la jefa de Gobierno instruyó a la dirección general de Administración y Personal, para que de inmediato le asignara la plaza del trabajador fallecido por coronavirus a un familiar directo, para no dejar en el desamparo a esa familia.