CDMX inicia vacunación contra Covid-19; Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, la prioridad

Habrá 70 unidades vacunadoras distribuidas en las tres alcaldías, en 58 escuelas y 12 unidades de salud.

Este lunes 15 de febrero inicia la vacunación para personas de 60 años y más de tres alcaldías en la Ciudad de México: Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa. El objetivo es vacunar al total de adultos mayores de estas demarcaciones, 79 mil, entre el 15 y el 19 de febrero.

Habrá 70 unidades vacunadoras distribuidas en las tres alcaldías, en 58 escuelas y 12 unidades de salud. También habrá brigadas móviles para atención domiciliaria a adultos con limitaciones de movilidad. Hasta el momento se tiene registro de mil 600 persona postradas, pero ese número puede subir. Quienes acudirán a los domicilios serán una enfermera y un técnico, debidamente identificados, informó Cristina Cruz, delegada estatal de los Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México del gobierno federal.

La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, informó, en conferencia de prensa, que las jornadas de vacunación serán de 11 horas, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Cada adulto mayor tendrá asignada una unidad vacunadora de acuerdo a su colonia, barrio o pueblo y un día de vacunación de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno.

El 15 de febrero se atenderá a quienes su apellido inicie con las letras de la A a la G; el 16 de febrero, a los de apellido de la H a la P; 17 de febrero, apellidos de la Q a la Z y sin apellido paterno; y 18 y 19 de febrero a rezagos y faltantes.

Para conocer qué módulo de vacunación y día corresponde se puede entrar al portal vacunación.cdmx.gob.mx. Quienes se registraron previamente en mivacuna.salud.gob.mx solo deben ingresar CURP y se desplegará el día y unidad vacunadora que corresponde.

En caso de que no se hayan registrado previamente en mivacuna.salud.gob.mx basta con ingresar el CURP y se desplegará el mensaje para ingresar alcaldía y colonia y después se desplegará la unidad vacunadora que corresponde, con la dirección, la fecha y la hora.

Los adultos mayores que no cuenten con acceso a internet o tengan problema para saber en qué modulo les toca o qué día, pueden llamar a Locatel, donde les pedirán sus datos para entrar a las plataformas de información y poder decirles donde acudir y cuando.

Para recibir su vacuna, los adultos mayores no tienen que llegar antes a hacer fila, basta con que lleguen a la hora indicada. Deben llevar identificación oficial que acredite la edad, solo se vacunará a quienes tengan 60 años y más cumplidos, es decir quienes hayan nacido antes del 15 de febrero de 1961. También deberán llevar un documento para comprobar la residencia en la alcaldía de la unidad vacunadora que les corresponde.

Personas con condición de vulnerabilidad que no cuenten con estos documentos recibirán orientación de los Servidores de la Nación.

Sheinbaum señaló que en las próximas semanas se recibirán más cargamentos de vacunas, para terminar de vacunar a los más de un millón 600 mil adultos mayores de 60 años y más que hay en la capital. En cuanto se cuente con las fechas exactas de recepción de los nuevos embarques, se activarán los procesos para aplicar las dosis.

A quienes se les aplique esta primera dosis de AstraZeneca durante esta semana se tiene previsto aplicarles la segunda entre ocho y 12 semanas después.

La vacuna se aplicará en el brazo que se use menos. En promedio cada persona estará en el centro de vacunación alrededor de dos horas. Estarán media hora en observación para descartar algún efecto secundario.

En Cuajimalpa se aplicarán 28 mil dosis, 39 mil en Magdalena Contreras y 16 mil en Milpa Alta, para cubrir al total de los adultos mayores de 60 y más años residentes en estas alcaldías.

Solo no se pondrá la vacuna a quienes tengan síntomas de Covid, pero se podrán vacunar después. Quienes ya tuvieron la enfermedad deben vacunarse y a quienes la padecieron recientemente basta con que tengan ya 10 días de recuperación.