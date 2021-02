Entrega Alfredo del Mazo constancias de base a casi 20 mil maestros

Inaugura titular del Ejecutivo estatal el Auditorio Valle de México del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México en el municipio de Chicoloapan.

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó constancias de base a docentes, donde informó que serán casi 20 mil integrantes de los magisterios estatal y federal, quienes recibirán este documento, lo cual les permitirá tener una mayor certeza laboral, además de reconocer el esfuerzo y la dedicación que han desempeñado durante la pandemia, para que los alumnos mexiquenses sigan con su preparación académica.

Hoy estamos anunciando algo importante, que es una demanda de hace muchos años en el caso de muchas y muchos ustedes, algunas, algunos, llevan tres años solicitándolo, otros, ocho, 10 años, incluso, que es un reconocimiento laboral, una certeza laboral, para ustedes y para sus familias a través de la basificación. El día de hoy estamos anunciando la basificación de más de 19 mil 700 maestras y maestros del Estado de México del sistema federal y estatal”, puntualizó.

Del Mazo Maza entregó también el Auditorio Valle de México del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), edificio que, dijo, les permitirá fortalecer su infraestructura y llevar a cabo una vida sindical.

“Dentro de este apoyo que damos también al Sindicato de Maestros del Estado de México, está el continuar fortaleciendo su infraestructura, sus espacios, para poder capacitarse, para poder tener encuentros, para poder llevar a cabo una vida sindical.

“Y hoy nos da mucho gusto también hacer entrega de este auditorio, aquí en el municipio de Chicoloapan, al Sindicato Maestros al Servicio del Estado de México, una demanda también de hace muchos años, que hoy en día la hacemos realidad, ya contábamos con el auditorio para el Valle de Toluca y ahora este se convierte en nuestro auditorio para el Valle de México”, afirmó.

El mandatario estatal recordó que fue a mediados de marzo de 2020 cuando se suspendieron las clases presenciales a causa de la pandemia, lo que trajo consigo el reto de que los 4.7 millones de alumnos de la entidad pudieran retomar las clases, seguir aprendiendo y retomar el ciclo escolar desde sus hogares.

En este sentido, reconoció a los docentes mexiquenses ya que con su esfuerzo, trabajo y sacrificio, se pudo dar continuidad a la formación de la niñez y juventud, quienes son el presente y el futuro del Estado de México.

Destacó que el magisterio tuvo que innovar en los procesos de comunicación y desarrollar el aprendizaje a distancia, lo que a su vez permitió concluir el ciclo escolar anterior y comenzar el actual.

Asimismo, indicó que se han desarrollado herramientas como el aprendizaje a través de la televisión, programa implementado por el Gobierno de México, así como la página de internet Edoméx que se desarrolló en la entidad, además de la participación de Televisión Mexiquense, lo que ha permitido que en la entidad la educación no se detenga.

El Gobernador del Estado de México reconoció también a los padres de familia, ya que esta situación ha sido un reto para ellos, y señaló que el regreso a clases presenciales todavía tomará tiempo, pero que se avanza en el tema de la vacunación, ya que se han recibido el biológico cerca de 64 mil de las 124 mil personas que forman parte del sector salud, además de los cerca de 38 mil adultos mayores que también ya la recibieron.

También destacó la labor de José Manuel Uribe Navarrete, Secretario General del SMSEM, así como Eliud Terrazas Ceballos y Rigoberto Vargas Cervantes líderes sindicales de la sección 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), respectivamente.

“Dejarles el reconocimiento por parte del Estado de México, a las maestras y maestros que nos han permitido continuar con este gran trabajo, un gran reconocimiento, un gran agradecimiento, e invitarlas, invitarlos, a que sigamos haciendo ese gran esfuerzo, esperemos que pronto, más pronto que tarde, podamos estar ya regresando a una nueva normalidad, pero por lo pronto, tenemos que seguir con esta ruta y por ese camino que llevamos”, sostuvo.

Alfredo Del Mazo manifestó que durante la pandemia no se ha detenido el impulso de la infraestructura educativa de la entidad, y la administración estatal continúa con el mantenimiento, construcción de nuevos espacios, equipamiento y rehabilitación de planteles educativos, para que cuando se retornen a las clases presenciales, los alumnos cuenten con una infraestructura sólida y fuerte.

Por su parte, el Secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, señaló que con la entrega de los nombramientos de basificación a los docentes mexiquenses, la administración estatal reafirma su compromiso y alianza con este sector, a la vez de que se les brinda seguridad y certidumbre laboral.

Mientras que el Secretario General del SMSEM, José Manuel Uribe Navarrete, indicó que con la inauguración del auditorio, se benefician a más de 57 mil docentes, quienes dijo que podrán cuidar su salud y seguridad al no tener que trasladarse a otros puntos de la entidad para ejercer su activismo sindical.