No cumplen requisitos para la GN 95% de elementos de la extinta Policía Federal

El 95 por ciento de los ex integrantes de la Policía Federal (PF) no cumplen con, por lo menos, uno de los diez requisitos para pertenecer a la Guardia Nacional, de acuerdo con un análisis realizado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Los resultados de este análisis se presentan en una Auditoria de Desempeño, en los Criterios de Selección, para el Diseño e Instrumentación de la Guardia Nacional, en la revisión a la Cuenta Pública de 2019.

En el documento se señala que, al cierre del año de la fiscalización, se publicó un acuerdo con el listado en el que se detalló de los 36 mil 643 elementos adscritos a la Policía Federal, 21 mil 854 manifestaron su voluntad de incorporarse a la Guardia Nacional.

Para 2020, del total de personal transferido, 10 mil 593 (el 48.5 por ciento) se asignó a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la GN.

A la Dirección General de Servicios Especiales de la nueva corporación se asignaron 3 mil 734, el 17.1 por ciento, y a la Dirección General de Inteligencia se integraron mil 998 ex policías federales, el 9.1 por ciento.

Otros mil 214 ex federales se integraron a la Coordinación de Administración y Finanzas de la GN, 5.6 por ciento; en la Dirección General de Investigación quedaron mil 121, y los 3 mil 194 restantes quedaron en otras unidades de la nueva corporación federal, como Dirección General de Seguridad Procesal, la Unidad de Asuntos Internos, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, entre otras.

La ASF explicó en su auditoria de que de los 21 mil 854 ex policías federales que se integraron a la Guardia Nacional, se tomó una muestra de 378 expedientes para verificar que cumplían con los requisitos de ingreso y pertenencias establecidos en la Ley de la Guardia Nacional.

De la revisión de expedientes, se constató, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de 5 por ciento, que en el 100 por ciento de éstos se incumplió con al menos un requisito.

Por lo que se infiere que de los 21 mil 854, al menos 95 por ciento (20mil 761) no cumplió con alguno de los requisitos de ingreso”, se detalló por parte de la ASF.

De acuerdo con la revisión de 378 expedientes, todos contaron con documentación que acreditó la nacionalidad mexicana, edad y no haber sido separado, removido, cesado o dado de baja de cualquier institución de seguridad pública.

En relación con el resto de los requisitos para pertenecer a la Guardia Nacional, en solo 24 casos los ex policías federales presentaron la carta de antecedentes no penales, y en 28 casos se acreditó la evaluación al perfil físico vigente.

Otros 54 expedientes incluían el perfil médico vigente; en 71 se entregó el resultado de los exámenes toxicológicos y, en 220 casos se acreditó no estar suspendido o inhabilitado.

Por ser elementos de la Policía Federal transferidos de manera voluntaria a la GN, se constató que, de los 378 expedientes, 373 (98.7%) contaron con la carta de asignación voluntaria firmada por el elemento; en cuanto al perfil psicológico vigente, de los 378 expedientes, ninguno contó con la evidencia que lo acreditara”, detalló la ASF.