Periciales y ministeriales revisan casa del ex gobernador César Duarte

Personal de periciales y elementos ministeriales acuden para revisar la casa del ex gobernador del Estado César Duarte; se desconoce el motivo.

Fue durante la tarde de este lunes cuando varias unidades pertenecientes a la FGE en la zona sur, acudieron al inmueble que ha permanecido asegurado por varios años.

Dicha vivienda está ubicada sobre la calle Primera y 20 de Noviembre en la colonia Alta Vista, en Hidalgo del Parral, donde habría sido asegurada por la Fiscalía luego de que fuera acusado del ex mandatario estatal por desvío de recurso y peculado.

Han sido varias ocasiones en las que se ha montado un operativo especial en dicho inmueble, todo esto se ha manejado de una manera hermética, ya que no se ha informado el motivo por el cual realizan los cateos.

Hasta el momento, la autoridad correspondiente no ha señalado el porqué de esta revisión, sin embargo, se ha visto que los oficiales han salido con algunos objetos de dicha vivienda.