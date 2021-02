Pide López Obrador a adultos mayores no desesperarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los adultos mayores de Ecatepec y de la Ciudad de México que no se desesperen ni acudan en masa a los puntos de vacunación, pues hay suficientes dosis para todos.

Al ser cuestionado en la rueda de prensa matutina sobre las filas que forman los adultos mayores y a que pasan hasta un día entero a la intemperie a la espera de ser vacunados, el presidente pidió que se afine la logística para aplicar las dosis.

«No se desesperen y piensen que un solo día hay que ir. No. Puede llevar una semana, y además no van a dejar de vacunar hasta que no estén todos… si se piensa que es limitado, pues entonces el primer día y segundo día hay muchísimos que quieren vacunarse y por eso van desde un día antes a vacunarse», expuso el titular del Ejecutivo.

En Ecatepec y en la Ciudad de México continuaban la mañana del miércoles, las filas de personas que pasaron la noche fuera de los centros de vacunación, incluso pese a contar con cita y número de folio para recibir la dosis respectiva.

«Es un asunto de organización, de que se les atienda como lo merecen, que no los hagan esperar mucho tiempo. Esto depende de cómo actúan los responsables de la vacunación en cada estado”.

«Les pido todos que reconsideren esta situación de los adultos mayores, que los adultos mayores no pueden estar tanto tiempo parados, a la intemperie», puntualizó López Obrador.

El titular del Ejecutivo conminó a los adultos mayores a que no vayan a otro municipio o alcaldía a buscar una dosis contra el Covid-19, pues la campaña de vacunación contempla dosis suficientes para cada demarcación.

Llamó a que los adultos mayores no hagan caso de presuntos médicos o personas que les venden la vacuna contra el Covid, pues sólo las tiene disponibles el gobierno y sólo se puede acceder a ella en la campaña nacional de vacunación.