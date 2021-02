Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, referente estatal y nacional

Se presenta el Primer Informe de Actividades de forma virtual.

Durante el Primer Informe de Actividades del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca se hicieron visibles los avances de las acciones encaminadas a la erradicación de la violencia, el logro de la igualdad entre mujeres y hombres del municipio y el fortalecimiento de la institucionalización de la perspectiva de género, como la vía para alcanzar y consolidar los objetivos comprometidos en la presente administración.

El informe, realizado de forma virtual, estuvo encabezado por el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien hizo una reflexión sobre la vocación y la misión del Instituto pues no es sólo una institución pública con perspectiva estrictamente gubernamental, ya que “nos interesa que la acción del Instituto Municipal de la Mujer sea cálida, como un abrazo, una forma de tocar la mente, la conciencia y, sobre todo, el corazón de las personas”.

Dijo que si bien el Instituto está dirigido a las mujeres, es en cierta manera también de los hombres, de las comunidades y de las familias porque, al construir una sociedad en igualdad de oportunidades a favor del respeto y de un ambiente sin violencia hacia las mujeres, se tendrá un efecto favorable y positivo para todos.

Por esta razón, invitó a que, entre todos, hagamos un esfuerzo conjunto para que la sociedad cambie, se transformen las mentes y corazones de mujeres y hombres, con el fin de vivir en una sociedad que honre lo que cada quien representa y significa en condiciones de igualdad, pleno respeto a la identidad, a su presente y a su futuro.

Finalmente, el munícipe felicitó a la titular del Instituto por el empeño que ha demostrado, pues ha iniciado una labor muy complicada al fundar las bases de una nueva institución pública al servicio de los habitantes de Toluca.

Por su parte, la titular del Instituto Municipal de la Mujer, María de Lourdes Medina Ortega, aseguró que “hoy podemos decir que el municipio de Toluca cuenta con una infraestructura que atiende a las toluqueñas y seguiremos haciéndolo con orgullo, por lo que podemos decir que somos referente no sólo a nivel estatal, sino nacional, de lo que se puede lograr cuando hay voluntad”.

Explicó que las acciones que se han realizado durante el primer año de actividades han sido posibles gracias a la suma de voluntades, por un objetivo común: que Toluca sea un mejor lugar en el que todos los ciudadanos puedan desarrollar plenamente su potencial, que las niñas y mujeres se sientan seguras en las calles y sientan que no están solas, porque hay mujeres y hombres preocupados por generar las condiciones que les permitan cumplir sus sueños.

Asimismo, Medina Ortega agradeció al alcalde la invitación a sumarse a su proyecto, pues aunque sentar las bases del IMM ha sido un gran reto, así como darle voz y ponerle rostro a las mujeres que enfrentan grandes adversidades, con el respaldo del alcalde, del cuerpo edilicio, de la comunidad empresarial, que siempre están dispuestos a extender su mano en beneficio de quienes más los necesitan, del consejo directivo, de los directores de la administración municipal y del personal del Instituto, se han vencido los obstáculos y se ha logrado cambiar la vida de muchas mujeres, lo que demuestra que el trabajo colaborativo permite tener grandes logros para la ciudad.

Durante el Informe se presentó un video con los logros, acciones y estrategias del Instituto, a favor de las toluqueñas para propiciar mayor seguridad y mejor calidad de vida en sociedad.

Estuvieron presentes de forma virtual cerca de 100 personas entre integrantes del Cabildo, empresarios, académicos y servidores públicos municipales y estatales.