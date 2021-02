Gobernador de Tamaulipas acusa persecución política desde Palacio Nacional

El gobernado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que las denuncias y la solicitud de desafuero en su contra son producto de una persecución política desde Palacio Nacional.

“Estas denuncias que hoy en día se están presentado a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional”, dijo en conferencia en la Cámara de Diputados.

El mandatario comentó que el delito que pudo haber cometido sería no haberse sometido al gobierno federal, pues señaló que éste se quiso inmiscuir en las acciones del estado.

García Cabeza de Vaca agregó que probablemente la administración de López Obrador está molesta con su gobierno porque exhibió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de expedir un documento apócrifo en donde intentó explicar el apagón nacional del 28 de diciembre en varios estados del país.

“Seguramente están molestos por la exhibida que le dimos a la CFE por haber presentado un documento apócrifo (…) o están molestos porque hemos presentado controversias constitucionales en donde creemos que están violando los derechos de los tamaulipecos; probablemente estén molestos porque soy uno de los fundadores de la Alianza Federalista, que ha alzado la voz contra de las arbitrariedades del gobierno federal”, enfatizó.

El gobernador mencionó que presentó una queja ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados por haber filtrado el documento que le entregaron al coordinador de Morena, Ignacio Mier, sobre la solicitud de declaración de procedencia, pues dijo que se violó su debido proceso.

“Violó el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de Morena con el único propósito de utilizarlo de manera mediática. Les he pedido que me den una copia de esta supuesta denuncia que ellos hacen referencia, me dicen que no cuentan con ella y que probablemente este fin de semana tendrán acceso a esos documentos “, dijo.

Por su parte, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una queja en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en contra de la Secretaría General del recinto legislativo por haber divulgado la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas.

“(La queja) es por la divulgación anticipada (de la solicitud de declaración de procedencia) sin respetar el proceso legal. Ni siquiera se ha integrado el expediente, no se ha ratificado, no se ha radicado ante la Sección Instructora y esto es completamente anómalo”, dijo el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks.

Además, señaló que realizaran una gestión por la “exclusión” del PAN de la Sección Instructora, porque ésta sólo se ha conformado por miembros de Morena, el PT y el PRI, por lo que el panista adelantó que exigirán que Acción Nacional esté presente en la discusión sobre el gobernador.

“Seremos vigilantes del debido proceso y el respeto a la legalidad y en especial a mantener en todo momento los principios jurídicos de la presunción de inocencia y del debido proceso y que reprobamos cualquier utilización de las instituciones para la manipulación de los procesos jurídicos”, menciono el diputado por el PAN. El gobernador de Tamaulipas dijo que su único delito es no someterse al gobierno federal y ser uno de los impulsores de la Alianza