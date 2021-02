Huelga de trabajadores de Interjet es avalada

LA JFCA refirió que concluye que la prueba de recuento no le beneficia a la empresa, ya que con la misma no logró acreditar que la mayoría de los trabajadores no apoyan la suspensión de labores y por lo tanto se determina improcedente la causal hecha valer por la aerolínea.

Previous Se inyectarán 100 mil mdp a Pemex para producción y exploración