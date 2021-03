Cónclave Morenista En La CDMX; Sheinbaum encabeza adhesión al Pacto Nacional por la Democracia

La jefa de Gobierno y los gobernadores de Morena se comprometen a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza, a evitar el acarreo.

Los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García, Chiapas, Rutilio Escandón, de Puebla, Miguel Barbosa, Tabasco, Adán Augusto López y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dieron a conocer que se unen al Pacto Nacional por la Democracia y se comprometieron a “no apoyar a ningún candidato de ningún partido” en el proceso electoral de este año y a vigilar que no se usen recursos públicos en favor de ninguna campaña electoral.

Estuvieron todos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, a excepción del gobernador de Tabasco, que se unió a la conferencia de forma virtual y Sheinbaum expuso que se comprometen a “impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a evitar el acarreo o el relleno de urnas…y todas esas prácticas abominables y antidemocráticas”, dio a conocer Sheinbaum.

Por su parte Barbosa, gobernador de Puebla, aseveró que “en éste periodo de gobierno, la entrega de programas sociales está ajustada a las reglas de operación y ninguna despensa, ningún programa de vivienda será entregado a un destinatario, si no cumple las condiciones establecidos en el programa…eso lo estamos cumpliendo a partir de la llegada del presidente en el 2018, como una regla ética en el ejercicio del poder”.

El gobernador de Puebla afirmó que los gobernadores presentes en la conferencia de prensa, todos de Morena, se comprometen “a hacer de este proceso electoral el primer proceso electoral auténticamente democrático…donde las autoridades no controlen a los órganos electorales…ni los programas sociales, ni el manejo de los recursos públicos”.