“Levantan la mano” ex policía comunitaria, Presidenta Municipal y empresario para relevar a Salgado

La opacidad impera en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena respecto al caso de Félix Salgado Macedonio, y ello da pie para que surjan los espontáneos, con lo que al menos tres aspirantes a suplirlo en la candidatura por Guerrero se promocionan en redes sociales y hacen reuniones.

La senadora Nestora Salgado García, ex comandanta de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del Municipio de Olinalá, escribió en su cuenta personal de Facebook: “Ya es tiempo que una mujer de lucha social fuerte, y sobre todo que venga del pueblo gobierne Guerrero”.

Durante el proceso interno de Morena para la elección de candidato a la Gubernatura de Guerrero y que se resolvió mediante una encuesta que ganó Salgado, Nestora estaba entre los aspirantes.

Días antes del 30 de diciembre de 2020, cuando la dirigencia nacional de Morena anunció como triunfador de la encuesta a Félix Salgado Macedonio, Nestora Salgado se sumó a Pablo Amílcar Sandoval.

También seguidores de la Alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, subieron en las redes sociales la fotografía de ella con el siguiente mensaje: “Queremos Gobernadora, adelante por Guerrero”.

La Edil, quien trabaja para su reelección acompañó a Félix Salgado al Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCEG) cuando presentó su solicitud de registro como precandidato el pasado 15 de febrero.

El empresario gasolinero, ex priista y ex líder de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, quien recientemente se afilió a Morena, también incrementó sus apariciones en redes sociales, e incluso el viernes pasado apareció en una fotografía al lado del secretario general con funciones de presidente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña.

Walton impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los resultados de la encuesta que dio por ganador a Salgado Macedonio.

La instancia electoral federal remitió el recurso de impugnación al Tribunal Electoral de Guerrero, mismo que el pasado 14 de febrero lo desechó.

También otro que ya levantó la mano para que Morena lo contemple como candidato es el ex Alcalde perredista de Acapulco, Alberto López Rosas, quien también se inconformó por los resultados de la encuesta de Morena.

Sin embargo, para el dirigente de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, hasta que la dirigencia nacional no acuda al Instituto Electoral para suplir a Salgado Macedonio, éste sigue siendo el precandidato a Gobernador.

“No hemos recibido ninguna notificación para que sustituyamos a Félix Salgado y por lo tanto él sigue siendo el precandidato”, aseveró.

La Ley Electoral de Guerrero establece que este lunes primero de marzo es el último día para las solicitudes de registro de precandidaturas a la Gubernatura y también para los cambios de manera libre.

Para los casos de sustitución de candidatos por causas de inhabilitación o fallecimiento es hasta el 5 de junio, un día antes de las elecciones constitucionales.

En tanto, en la región de Tierra Caliente, militantes de Morena amenazan con trasladarse a la Ciudad de México para realizar movilizaciones en caso de que a Salgado Macedonio se le remueva de la candidatura.