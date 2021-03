Recurre AMLO a frases descontextualizadas en tierras de narcos

En Zacatecas, asegura que “se heredó el partido de la delincuencia organizada” al hablar de que su administración dará protección a candidatos en regiones controladas por el narco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se protegerán a las y los candidatos en las regiones donde el crimen organizado controla las elecciones mediante amenazas y define a los ganadores en favor de sus intereses.

En referencia al hecho, con frases que no aterrizan más que en su cabeza, López Obrador dijo que “eso desgraciadamente existe, se heredó el partido de la delincuencia organizada. Hay regiones en donde ellos deciden quién debe ser el candidato y quien el presidente, y a los otros candidatos los amenazan. (…) Imagínense el presidente municipal de un pueblo, apoyado por la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco, pues sencillamente va a ser un pelele, un títere, un empleado”.

El mandatario aseguró que las anteriores administraciones sucedieron un Gobierno creado para “facilitar el saqueo, el robo y la corrupción”, en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía.

“El pueblo no les importaba, sólo cuando había elecciones que era cuando se repartían migajas, dádivas, despensas, frijol con gorgojo. Era cuando habían candidatos y partidos que compraban voluntades; que compraban consciencias; que compraban votos. Pasaban las elecciones y ya no les volvían a ver ni el pelo a los que ganaban.”, relató.

Por ello, y en el marco de las próximas elecciones del próximo 6 de junio, López Obrador anunció la propuesta de un acuerdo en favor de la democracia, en el cual, las y los adheridos se comprometen a no permitir que el presupuesto federal, estatal y municipal se utilice para favorecer a candidatos y partidos políticos.

Hasta el momento, detalló, más de la mitad de las y los Gobernadores del país expresaron, por escrito o mediante redes sociales, su disposición por apoyar a dicho acuerdo, siendo el más reciente, el caso del actual gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello.

Asimismo, el presidente exhortó a denunciar cualquier acto de malversación de fondos públicos y recordó que el fraude electoral ya está tipificado ante la Constitución como delito grave, por lo que la persona acusada se someterá a juicio y, en caso de encontrarse culpable, ingresaría a la cárcel sin derecho a fianza.

“Nos han hecho mucho daño los fraudes electorales en el país y necesitamos que haya una auténtica democracia. (…) Que se cumpla con el ideal maderista del sufragio efectivo, porque esa es una asignatura pendiente: todavía no tenemos una auténtica democracia.”, aseveró.

Como resultado de su gira por Zacatecas, López Obrador mencionó que, de la mano con el gobernador de la entidad, se concretaron diversos acuerdos en los que se incluyen el término de la segunda etapa de la Universidad de Pinos y el inicio de la autopista Zacatecas-Aguascalientes, cuya construcción, aseguró, no se ha llevado a cabo por asuntos burocráticos.

Respecto a los programas de bienestar, se continuará con la revisión de las pensiones a los adultos mayores, niños y niñas con discapacidad, productores de campo, así como los créditos para pequeños empresarios y las becas para estudiantes del nivel preescolar hasta posgrado.

También se dará seguimiento al programa “La Escuela es Nuestra”, mediante el cual las escuelas reciben presupuestos que van de los 150 mil hasta 500 mil pesos para su mantenimiento; hasta el momento, 49 colegios en Tlaltenango ya fueron beneficiadas con el apoyo.

Asimismo, el mandatario se comprometió a reforzar la presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, esto debido a los altos índices de violencia presentados en la entidad y en los estados vecinos, Jalisco y Guanajuato.