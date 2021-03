AMLO pide a cámara de Diputados dar a conocer expediente sobre Cabeza de Vaca

El presidente señaló que dar a conocer el expediente ayudará a aclarar la situación sobre el gobernador de Tamaulipas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que, si no existe impedimento, espera que la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente sobre las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

“Como me lo van a preguntar, ya que estamos aquí: ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que se transparente, hablando del derecho a la información y de la transparencia, eso va a ayudar mucho, porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos”, indicó.

López Obrador comentó que él mismo quiere conocer este expediente para saber de qué se le acusa al mandatario local, y la transparencia ayudará para que los y las mexicanas conozcan el caso.

“Yo no fabrico expedientes y no doy órdenes de que se fabriquen en contra de nadie”, aseguró.

El pasado 23 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara baja el desafuero del gobernador por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Entre las acusaciones en contra del gobernador panista figuran la imputación derivada de la averiguación previa FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, iniciada tras la denuncia de Emilio Lozoya el 11 de agosto pasado. El exdirector de Pemex acusó a varios políticos, entre ellos a García Cabeza de Vaca, de recibir millonarios cantidades para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht. Dijo también que entregó más de 500 millones de pesos en sobornos.

También, según fuentes de Morena en la Cámara de Diputados, en meses pasados, particulares presentaron una denuncia en contra del gobernador por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.

Sobre el tema de Félix Salgado Macedonio, el presidente dijo que ya no “puede seguir hablando” de ello, pero sí mencionó que “hay mucha hipocresía en todo esto, pero ya no puedo seguir hablando de este tema porque no me corresponde”.

Recalcó que no está en contra de las mujeres, y refirió que la mayoría de quienes le ayudan en el Gobierno son mujeres, pero no de ahora, ya que – dijo – “fui el primero en México en tener un Gobierno con un gabinete en donde predominaban las mujeres”.

Cuestionado sobre la importancia de la palabra de una mujer que sale a denunciar un abuso sexual, López Obrador expresó que ya ha hablado de este asunto y que debe de haber democracia, que se debe tomar en cuenta a hombres y mujeres de Guerrero y que no pueden haber linchamientos políticas ni politiquería porque ahora resulta que “son feministas los conservadores”.

Ante la petición que se extiende sobre dejar de vincular al movimiento feminista con el conservadurismo, el mandatario respondió: “Es que no soy yo, no es conmigo, es con el conservadurismo, en este asunto de Félix Salgado, quienes salen a manifestarse, entre otras mujeres que merecen todo mi respeto, las legisladoras del PAN, no estoy inventando nada, y los medios de información más conservadores que no pueden ser del movimiento feminista se montan en esta y en cualquier otra causa”.

Respecto a la frase “ya chole”, que pronunció la semana pasada para hacer mención de supuestas campañas que se llevan a cabo en tiempo electoral, aseguró que “los conservadores y la prensa fifí” la sacaron de contexto.

“Ojalá y algún día se repita en qué contexto se dio y lo manipularon, fue algo así parecido a lo que hicieron cuando la guerra sucia en la campaña de 2006, que dije: al diablo con sus instituciones y le cambiaron, pusieron ‘al diablo con las instituciones’ y así se fueron”, manifestó.