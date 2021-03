Escándalo en la SCJN: dos ministros se habrían vacunado en EEUU con ayuda del Consulado de México

Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido señalados de haber presuntamente viajado a la ciudad de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, para vacunarse contra el COVID-19.

Esta información la dio a conocer la periodista mexicana radicada en ese país, Dolia Estévez, quien señaló que la ministra Yazmín Esquivel Mossa y su marido José María Riobóo arribaron a dicha localidad, a bordo de un jet privado, el pasado 1 de febrero. El otro alto funcionario es el ministro Alberto Pérez Dayán, aunque en su caso no estableció la fecha en que lo hizo.

“Son los primeros altos servidores públicos que se sabe han viajado a Estados Unidos con dicho fin”, señala la periodista en un artículo publicado en el portal SinEmbargo.mx, indicando que el ya nombrado “turismo de vacunación” es algo que ya ha creado una enorme molestia entre las autoridades y los ciudadanos de los lugares donde esta práctica se lleva a cabo.

Además, señala Dolia, la prioridad en el plan de vacunación de San Antonio, en este momento, son personal médico y adultos mayores de 65 años, pero la ministra Esquivel tiene 57 años y el ministro Pérez Dayán 60, entonces no cumplen con los requisitos para ser inoculados ahí. Además esa localidad tampoco es que considere en su estrategia a personas que residan fuera de su territorio.

Junto con la ministra y su esposo, explicó Estévez, Franco Fabbri Vázquez, coordinador de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, a quien también habrían aplicado el antídoto, junto con familiares que lo acompañaron. Precisamente, agrega, fue la hermana de él, llamada Fiorella Fabbri Vázquez, quien es empleada local en el Consulado y cuenta con pasaporte estadounidense, quien les prestó la dirección en San Antonio.

En tanto, las matrículas consulares que les entregó el Departamento de Documentación del Consulado fueron firmadas por el Cónsul General Rubén Minutti Zanatta y no por el jefe de documentación como se acostumbra debido a la presunta irregularidad del trámite.

La periodista sonorense también cita al congresista demócrata de Texas, Eddie Morales Jr. quien refirió: “Tomar ventaja de los recursos de vacunación destinados a texanos es exactamente el tipo de conducta que debe ser prohibida (…) Es abusivo e injusto que vengan a usar las vacunas que pertenecen al personal médico, maestros y policías en Texas. Están explotando el sistema. Se están aprovechando. En mis condados tengo a mucha gente necesitada esperando vacunación”.

Además, le aclaró que no están en contra de vacunar al total de habitantes de los 15 condados de su circunscripción, sin importar su estatus migratorio. Pero, reiteró, lo que sí les causa bastante molestia es “que vengan los ‘ricos’ de México a quitarles vacunas”.

Por otro lado, Estévez señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó pronunciarse sobre este tema al tratarse de “aspectos de índole personal”.

Mientras que en la conferencia matutina del presidente, este marte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que tenía conocimiento de que “asistió la ministra Esquivel, efectivamente, eso es así, el reporte que me dio el cónsul, participó en un evento respecto a una sala de lactancia. Pero el consulado no ha hecho ninguna gestión para su vacunación, ni de ella ni de ningún otro funcionario en México; es más, no tienen autorización de hacerlo”.

Además el canciller indicó que pediría al Órgano Interno de Control que revise eso, por cualquier otro caso que se dé. “Dicho de otro modo, los consulados de México, que son 50 en Estados Unidos, no tienen autorización para gestionar vacunaciones de nadie que venga de México, y el cónsul ayer me ratificó que no fue así, que él no tiene participación en ello; tampoco sabemos si ocurrió esa vacunación. Todo esto desde luego lo vamos a poner en redes, esta información, pero el reporte que tengo es ese”.