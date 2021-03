Vacunación en Ecatepec: entre el desconocimiento y la desconfianza avanza la inmunización pero aún falta el 13% de adultos mayores

“Yo no voy a dejar que me pongan la vacuna”, dijo Ana María González, de 62 años, una residente del municipio de Ecatepec de Morelos, consultada por Infobae respecto a si ya se había ido a inmunizar, sin embargo la adulta mayor dijo temer a los efectos de vacuna china Sinovac contra el coronavirus, como ella, aún falta vacunar a alrededor de 23,000 adultos mayores en el municipio del Estado de México.

Sin embargo, la buena noticia es que ya se ha vacunado el 87% de mayores de 60 años en 12 días, es decir 157, 615 inmunizaciones anti Covid-19.

La afluencia de adultos mayores en los 10 módulos instalados en Ecatepec disminuyó en comparación con días anteriores y este viernes fueron vacunadas 6,083 personas, la cifra más baja desde el pasado 22 de febrero, cuando inició la jornada de inmunización a este sector en el municipio más poblado del Estado de México.

En Ecatepec habitan cerca de 180,000 personas mayores de 60 años de edad y el gobierno federal asignó al municipio 200,000 dosis, por lo que “ningún adulto mayor se quedará sin ser vacunado”, refirieron autoridades municipales.

En cada una de las 10 sedes se implementó una logística que involucra a voluntarios del gobierno municipal, que ayudan en el registro de los adultos mayores.

Por su parte, Amada Romero, de 87 años de edad, de la colonia Texalpa, quien acudió al módulo del Parque Bicentenario, en la colonia Hank González, relató su experiencia.

“Muy bien, bendito sea Dios, ¿pa’ qué dice uno que no? Dios se los ha de pagar, lo que hacen por uno… Me fueron a traer en la sillita y me trajeron hasta acá, donde me vacunaron”, relató la mujer.

Las autoridades manifestaron que hasta el momento no se registran casos adversos severos en la reacción, salvo leve dolor en la zona de la inyección, pero es el personal médico y de enfermería encargado de explicar a los adultos mayores qué hacer en caso de presentar dolor de cabeza, que es otro de los posibles síntomas posteriores a la aplicación.

Siguen en operación los 10 módulos de vacunación, instalados en Las Américas, El Chamizal, Río de Luz, Emiliano Zapata, Melchor Múzquiz, Hank González, Ciudad Cuauhtémoc y Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (Uneve), donde disminuyó considerablemente el tiempo de espera, situación que tranquiliza y agradecen los adultos mayores y sus familiares que los acompañan.

Araceli Andrade, de la colonia Viveros Xalostoc, afirmó que no hizo fila para ingresar al Centro Cívico de El Chamizal: “Rápidamente nos recibieron, nos sanitizaron, nos pasaron para acá… Al entrar esperamos sólo 10 minutos para que nos pusieran la vacuna”.

Respecto a la jornada de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, se dio a conocer que hasta el momento se han aplicado 2,731,900 dosis, de las 4,691,775 que se han recibido: Pfizer-BioNTech (2621,775), AstraZeneca (870,000), SinoVac (1,000,000) y Sputnik V (200,000). Además, en las últimas 24 horas se suministraron 24,859 vacunas.

Los tres sectores prioritarios que han tenido acceso al biológico son:

– Personal médico, de los cuales 585,705 ya recibieron el esquema completo (las dos dosis).

– Personal educativo, de los cuales 17,429 ya tienen el esquema completo.

– Personas adultas mayores, en la que 1,319,897 ya recibieron el esquema completo.

En este sentido, 603,134 personas en el país completaron la inmunización.

Aunado a esto, se han notificado 10,640 Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (ESAVI) desde que inició la estrategia el pasado 8 de diciembre, de los cuales solo 62 casos (menos del 1%) han sido considerados graves; 18 de ellos aún están hospitalizados.