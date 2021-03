“Puedo tener miedo, pero no soy cobarde”: AMLO aseguró que la valla metálica en Palacio Nacional es para evitar enfrentamientos el 8M

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no fue por miedo que se colocó una valla metálica alrededor de Palacio Nacional, sino para prevenir enfrentamientos entre las manifestantes que protestarán este lunes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y las fuerzas de seguridad.

Al supervisar el avance de las obras del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán, López Obrador enfatizó que aunque las mujeres están en todo su derecho de protestar, existen personas infiltradas que buscan causar daño.

“Allá en la Ciudad de México pusieron también y aprovecho para informarlo, una valla porque va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia, y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando, es decir, no queremos que haya heridos de las fuerza seguridad pública ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho salgan afectadas, dañadas y también proteger nuestros monumentos y edificios históricos, monumentos históricos”, enfatizó.

“(…) Es mejor protegerse. No se impide el derecho de manifestación, que todo el que quiera manifestarse lo pueda hacer incluso, gritar y hasta insultar.. todo eso tiene que ver con la libertad, está prohibido prohibir, y nunca se a va reprimir al pueblo, pero si tenemos que evitar las provocaciones, la gente que quiere causar daño”, aseveró.

De manera enérgica, López Obrador dijo que la valla metálica no es por que tenga miedo, ya que él no es cobarde.

“Que no se confunda, no es miedo.. Todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces no es por eso que se estén poniendo esas bardas para proteger al Palacio. Es porque no haya provocación”, sentenció.

El mandatario recordó que en la manifestación pasada se lanzaron bombas molotov y explosivos a las puertas de Palacio Nacional, no solo con la intención de dañar al inmueble, sino a las personas que participaban en la protesta.

“La vez pasada tiraron bombas, explosivos a las puertas de Palacio y no es sólo afectar ese inmueble histórico, es también causar daño a personas, incluso daño a quienes también se van a manifestar y es nuestra obligación garantizar la paz y la libertad sin represión”, dijo.

Es por eso que -reiteró- se debe protestar de manera pacífica, al tiempo que recordó que durante sus años como opositor, “nunca se rompió ni un vidrio”.

“Yo prefiero esa protección a que estén frente a frente fuerzas de seguridad y mujeres protestando, porque eso sería dañino. No, tenemos que seguir así manifestándonos de manera pacífica. Yo fui opositor muchos años y fui opositor decidido, nunca fui opositor vendido o simulador y levantamos movimientos fuertes. Éxodos por la democracia, caminé dos o tres veces desde tabasco a la Ciudad de México . Una vez caminamos 50 días desde Villahermosa porque nos hicieron un fraude electoral y muchas otras cosas, nos robaron la presidencia de la República en 20006 y la gente estaba mas que caliente ¿y qué hicimos? protestar de manera pacífica y no se rompió un vidrio. Actuamos de manera responsable y no fue poca cosa, nos robaron la Presidencia”, insistió.

Aseguró que un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no la de los demás, por lo que recordó que los grandes movimientos de luchadores sociales mundiales, fue por la vía pacífica.

“Y lo más fácil, porque había manifestaciones que llegaban al millón de personas, lo más fácil era tomar el Palacio, pero dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Entonces sí las manifestaciones, todas, hay libertad plena, pero ojalá se actúe de manera responsable, sin violencia. Gandhi no utilizó la violencia, Mandela no utilizó la violencia, Martin Luther King no utilizó la violencia; optaron por la no violencia, por la resistencia civil pacífica. Ese es el camino y convencer y persuadir y argumentar no imponer, no tirar bombas molotov no agredir a nadie físicamente ni verbalmente… debate con respeto y se puede”, insistió.

El Jefe del Ejecutivo concluyó su discurso asegurando que le interesaba aclarar el motivo de la colocación de la valla, ya que sus adversarios se han aprovechado de ello para cuestionar a su gobierno.

“Tenía interés en aclarar eso porque nuestros adversarios, los conservadores aprovechan todo para cuestionar, pero vale más aclarar estas cosas”, finalizó.