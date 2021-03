Ugur Sahin, científico de Pfizer-BioNTech : “Las personas vacunadas no contagian”

El estudio -que fue publicado en la revista New England Journal of Medicine- en el que participaron cerca de 596.618 personas entre el 20 de diciembre y el 1 de febrero de 2021, arrojó que la vacuna de Pfizer contra el coronavirus demostró una eficacia del 94%.

