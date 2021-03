Samuel García volvió a desatar la polémica: su esposa se cayó en patineta y así reaccionó el político

Desde que esta semana Samuel García comenzó su campaña como candidato a la gubernatura de Nuevo León, su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, le ha demostrado su apoyo incondicional y le acompaña a la mayoría de eventos que tiene programados en su agenda. Y justo este sábado 6 de marzo, cuando la pareja se encontraba en una de estas actividades, la empresaria sufrió un accidente que detonó la polémica en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez compartió con sus seguidores un video en el que aparece subida a una patineta de dos ruedas. En los primeros segundos, el político de Movimiento Ciudadano permanece junto a ella y la ayuda a mantener el equilibrio; pero poco después la suelta, y le da un pequeño impulso para que continúe ella sola.

La empresaria logró avanzar un metro, y tras esto, perdió la estabilidad y se cayó de espaldas.

https://www.instagram.com/p/CMFpVy3Db24/?hl=es-la

“OH NO, antes no dejé el coxis ahí”, escribió junto al clip, que subió a la red social el 6 de marzo.

En pocas horas, las imágenes se viralizaron en Instagram. Y no por el incidente, ni por el hecho de que la influencer lucía sus famosos tenis “fosfo fosfo”, sino por la reacción de Samuel García cuando su esposa cayó al piso.

Tal y como se observa en la grabación, el candidato no acudió de inmediato a ayudarla, sino que volteó, miró a la cámara, se quedó en shock, y estalló a carcajadas. Mientras él se burlaba, dos niños corrieron a auxiliar a la influencer, que también se rio de la situación y de su propia torpeza para el skate.

Así la campaña de Samuel García acompañado de su esposa Mariana Rodríguez… 🛹 (📹: A quien corresponda) pic.twitter.com/s7prTWwnJS — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) March 6, 2021

Aunque a ellos el percance les pareció divertido, algunos seguidores de Rodríguez Cantú no opinaron igual, y criticaron la conducta del ex senador.

“Qué caballero el esposo, en friega te levanto”, comentó @leticia_tab.

“Y en lugar de ayudarle a levantarse voltea a la cámara”, escribió @itzel.vega.

“Qué caballero el Samuel… Bien por esos niños tan educados”, apuntó @karymontclemens.

“¿Por qué no te ayudó Samuel? Yo no hubiera subido el video… Chécate que caídas así dejan secuelas a largo plazo”, agregó @michycst.

“Qué caballeresco nuestro candidato”, criticó @ahedoluis.

A pesar de que una caída similar podría ser una situación cómica para cualquier pareja, este incidente llegó después de que Samuel García se viera involucrado en fuertes polémicas por el modo de tratar a su esposa. La más sonada ocurrió en agosto, cuando el político riñó a Mariana en directo por enseñar demasiada pierna en Instagram.

“Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le ordenó el ex legislador de 33 años.

“¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contestó ella.

“¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, volvió a exigirle él.

“Perdón, o sea, perdón. ¿Ya?”.

“¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna. Pues me casé contigo para mí, no para que andes enseñando”, concluyó el político.

Las imágenes no pasaron desapercibidas, y detonaron una ola de furia en redes sociales. Y tras el escándalo, García Sepúlveda tuvo que pedir perdón públicamente: “De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar”.

Además, en los días siguientes a la polémica resurgieron terribles comentarios machistas que el candidato a la gubernatura de Nuevo León dedicó a su esposa. Por ejemplo, en un video que grabaron cuando aún no se habían casado, él la llamaba “facilona, piruja”.